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понедельник, 17 мая 2021 18:00

Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"

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Автор: Предоставлено профсоюзным санаторием «Хмельник»
  Галаченко Александр Александрович
Галаченко Александр Александрович

Самой мощной здравницей курорта Хмельник считаеться профсоюзный санаторий "Хмельник". Он известен не только в Украине, но и в Европе. Главный лечебный эксклюзив санатория - это собственные скважины целебной радоновой воды. Такой нет нигде в мире. Лечение происходит не только при прямом контакте с радоном, но и в течение последующих четырех часов после процедуры. Предметом особой гордости "Хмельника" являются высокотехнологичное лечебно-диагностическое оборудование и опытные врачи.

Об особенностях санатория "Хмельник" рассказал Галаченко Александр Александрович, директор, Заслуженный врач Украины.

Какой основной профиль санатория "Хмельник" и какие заболевания здесь успешно лечат?
Основная специализация - лечение опорно-двигательного аппарата и неврологических заболеваний. Также патологий сердечно-сосудистой, эндокринной систем, женских и мужских половых органов, кожи. Важной составляющей является реабилитация больных после инфарктов миокарда, операций на сердце, сосудах, эндопротезирования суставов, мозговых инсультов, с осложнениями сахарного диабета и с постковидным синдромом.

Профилактику болезней также проводите?
Предупредить болезнь намного эффективнее и финансово выгоднее, чем лечить. Это проверили на себе большинство наших постоянных пациентов. Профсоюзный санаторий "Хмельник" имеет мощный арсенал превентивного оружия. Прежде всего, это радоновая вода, которая повышает стойкость организма к инфекционным и онкологическим заболеваниям. Кроме того, она снижает темпы прогрессирования патологического процесса. То есть, если болезнь уже развилась, мы можем взять ее под контроль. Поэтому радонотерапия имеет не только лечебное, но и профилактическое действие. Мощными предохранителями от недугов являются также климатотерапия, лечебная физкультура, массаж и физиотерапия.

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Автор: Предоставлено профсоюзным санаторием «Хмельник»
  В санатории «Хмельник» проводят полную диагностику организма
В санатории «Хмельник» проводят полную диагностику организма

Какую роль в санаторном лечении играет радоновая вода?
Радоновые процедуры является основой реабилитационно-лечебных комплексов, поскольку имеют выраженный противовоспалительный, обезболивающий, противоаллергический, успокаивающий, антитромботический эффекты. Их действие длится дольше, чем от медикаментов. Во время лечения радоном увеличивается подвижность суставов, усиливается образование хрящевой ткани. Также нормализуется обмен кальция в костях, ускоряется восстановление после травм и переломов. Под влиянием радоновых процедур улучшается сон, снимается спазм сосудов, нормализуется работа щитовидной железы и яичников.

Посетителям нужно иметь направление или медицинскую карту, чтобы пролечиться в вашем санатории?
С собой можно взять результаты медицинских обследований, выписки, консультативные заключения, чтобы врач мог видеть динамику болезни. Если же таких документов нет, у нас в санатории Вы сможете пройти комплексную диагностику и получить полноценное лечение с индивидуальным подходом.

Автор: Предоставлено профсоюзным санаторием «Хмельник»
  В санатории "Хмельник" являются разнообразные интересные на любой вкус
В санатории "Хмельник" являются разнообразные интересные на любой вкус

Какие развлечения и активности предлагаете отдыхающим?
В профсоюзном санатории "Хмельник" много различных достопримечательностей на любой вкус. Преимущество здравницы - это большая территория, длинными тенистыми аллеями которой так любят гулять наши гости. В зависимости от времени года, скейт и ролики можно сменить на лыжи или санки. Для любителей занятий на открытом воздухе установлены уличные тренажеры, брусья и перекладины. Поплавать и позагорать рекомендуем в открытом плавательном бассейне с комфортной лаунж зоной.
В нашем санатории можно в спокойном режиме совместить обследование, лечение, отдых и развлечения. Медицинские процедуры должны быть в приоритете, но без фанатизма.

Как к вам попасть?

Процесс резервирования простой и бесплатный. Необходимо позвонить или заполнить готовую форму на нашем сайте. Кому удобно, может отправить письмо на электронную почту профсоюзного санатория "Хмельник".

Биографическая справка

Галаченко Александр Александрович родился в 1968 в г. Немиров Винницкой области. 1985-1993 гг. - учеба в Винницком медицинском институте. 1986-1988 гг. - служба в армии.
Прошел ступени становления от врача-невролога, аспиранта, заместителя главного врача до руководителя детского санатория "Соколец", затем возглавил санаторий "Авангард" (г. Немиров). С 2009 г. работает в должности директора профсоюзного санатория "Хмельник".
Окончил институт общественного здоровья Алабамского университета (США, 2004 г.). В 2007 году. - Киевский национальный торгово-экономический университет.
Доктор экономических наук, кандидат медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Украины, кавалер ордена "За заслуги" II и III ст., Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники.
По совместительству преподает на кафедре физической и реабилитационной медицины Винницкого национального медуниверситета.
Председатель Совета директоров ЧАО "Укрпрофздравница".
Возглавляет Винницкую областную организацию работодателей туристических агентств, гостиниц и санаторно-курортных учреждений.
Является первым вице президентом ОО "Всеукраинская Ассоциация физической медицины, реабилитации и курортологии".

Автор: Екатерина Романчук
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