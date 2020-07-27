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Выяснили, почему мужчины реже надевают маски

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Выяснили, почему мужчины реже надевают маски
Мужчины чаще женщин отказываются носить маски и защитную одежду. Пренебрежение мужчин масками наблюдается преимущественно в странах, где ношение маски не является обязательным. Фото: pixabay.com

Мужчины чаще женщин отказываются носить маски и защитную одежду. Так, многие из них считают это постыдным и признаком слабости.

Такое исследование провели ученые из университетов Миддлекса и Беркли. И выяснили, что пренебрежение мужчин к маскам наблюдается преимущественно в странах, где ношение маски не является обязательным, сообщает ВВС.

Участникам исследования предлагалось ответить, носят они маски в общественных местах или когда пересекаются с другими людьми. При этом женщины вдвое чаще мужчин отвечали, что надевают маску за пределами своего дома.

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Кристина Граверт, ученый-бихевиорист из Университета Копенгагена, в свою очередь, напоминает: многочисленные исследования показали, что мужчины более беспечны, чем женщины. В реальной жизни похожая ситуация. Например, премию Дарвина, которой "отмечают" абсурдные смерти, в период с 1995 по 2014 годы в 90% случаев "выигрывали" мужчины.

Как известно, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует надевать маски в помещениях и тогда, когда социальное дистанцирование невозможно.

Темпы распространение коронавируса среди людей значительно снижает внедрение обязательного масочного режима в местах скопления, особенно в помещениях и в целом там, где существует повышенный риск заражения. К этому выводу пришла группа немецких ученых, использовав метод синтетического контроля (СК) для анализа влияния масок на распространение Covid-19 в Германии.

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