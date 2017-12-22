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Высыпаться легко: рассказали 2 секрета бодрого утра

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Высыпаться легко: рассказали 2 секрета бодрого утра
Чтобы качественно отдохнуть за ночь, необходимо зануть в 23 часа.Фото: Експрес - онлайн

Чтобы легко просыпаться утром, необходимо спать в течение 7-8 часов и дольше. Но даже при соблюдении этой нормы быстро проснуться и хорошо чувствовать себя удается не всем. Причиной могут быть расстройства сна.

Избавиться от этих проблем помогут два простых правила, пишет издание "Мarie Сlaire".

Заснуть до 23.00. Именно в момент организму легко расслабиться и перейти к отдыху. Ведь гормон сна производится с 22 до 24 часов. Наиболее позднее время для укладывания в постель - 23.30. При этом надо выключить телевизор и гаджеты - чтобы заснуть максимум за полчаса.

Если ложиться после полуночи, выспаться будет намного сложнее - даже если проснуться в 9 утра.

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Пройти 5 циклов сна. Каждый из них длится по 1,5 часа. В общем - 7,5 часов. Первый цикл - пребывание на грани сна. В этот период человек легко проснется от шума в комнате. Второй цикл - прекращается движение глаз, а мозг замедляет работу. На третьем и четвертом этапах организм находится в глубоком сне, а мозг не "показывает" сновидений. Во время пятой фазы нервная система обрабатывает информацию, которую получила в течение дня. В этот момент ускоряется сердцебиение, повышается давление, организм готовится к пробуждению. Именно тогда закончить ночной отдых - оптимальный вариант.

Для детей важно не только достаньо спать, но и правильно просыпаться. Ученые советуют включать мягкий свет или тихую музыку, спокойно звать ребенка и касаться него. После начала пробуждения предложить малышу мини-гимнастику, и только потом поднимать с постели.

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