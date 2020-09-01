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среда, 02 сентября 2020 06:30

Ввели прототип вакцины против СПИДа

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Ввели прототип вакцины против СПИДа
В мире зарегистрировано около 40 млн носителей ВИЧ. Фото: Artem Podrez from Pexels

2 сентября 2000 впервые ввели прототип вакцины против СПИДа.

В мире зарегистрировано около 40 миллионов носителей ВИЧ. В Украине инфицирован каждый сотый гражданин в возрасте от 15 до 49 лет.

Ученые годами пытаются создать препарат, способный повлиять на широкий спектр штаммов вируса иммунодефицита человека, однако успеха достичь трудно. Вирус постоянно мутирует, отчего человек не может выработать к нему иммунитет.

Результаты первого большого клинического исследования вакцины против ВИЧ - AIDSVax - опубликовали в 2003 году. Вакцина содержала в своем составе фрагменты вируса — гликопротеины gp120. Однако в клинических исследованиях продемонстрирована ее неэффективность.

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Далее взялись за разработку вакцины, направленной на стимуляцию клеточного, а не гуморального иммунитета. Но исследование под названием STEP остановили в 2007 году.

Другое масштабное исследование возглавил профессор Гарвардской медицинской школы Дэн Барук. Ученые проверили различные варианты вакцины на здоровых участниках в возрасте от 18 до 50 лет, не зараженных ВИЧ. Каждый из них проходил курс вакцинации в течение 48 недель. Все виды вакцин были эффективными и безопасными для пациентов. Параллельно ученые вакцинировали макак против вируса, похожего на ВИЧ и вакцина таки защитила подавляющее большинство испытуемых.

Несмотря на это профессор Дэн Барук утверждает, что пока рано делать выводы о способности вакцины предотвратить заражение.

На самом деле, это не первая вакцина против ВИЧ, которую тестируют на людях. Например, одну из них испытали в Таиланде. Она показала снижение уровня заражения почти на треть, но для ее широкого применения этого мало.

Однако, надежда изобрести эффективную вакцину все-таки есть. Сейчас модифицированная вакцина RV144 испытывается в III фазе клинического исследования. Результаты будут опубликованы в 2021 году.

Скандальный аккордеонист, заслуженный артист Украины Игорь Завадский болен четвертой стадией СПИДа.

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Дата
02
сентября

Ввели прототип вакцины против СПИДа

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