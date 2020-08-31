Женщина впервые победила ВИЧ без врачей и операций

Обнаружили женщину, у которой полностью исчезли следы вируса. Фото: pixabay.com

Исследовав образцы материалов тех, у кого ранее фиксировали отсутствие прогрессирования ВИЧ-инфекции, обнаружили женщину, у которой полностью исчезли следы вируса.

О результатах исследования сообщает Nature.

Уникальной подопытной оказалась жительница Калифорнии 66-летняя Лоурин Вилленберг, которая была инфицирована в 1992-м. Она принимала участие во многих исследованиях, поскольку уже давно установили, что инфекция в ее организме прекратила прогрессировать.

Ученые воспользовались новым методом секвенирования генома вируса иммунодефицита человека, чтобы выявить места в организме, где могут храниться клетки вируса. У Вилленберг геном вируса не удалось обнаружить даже после того, как ученые проверили 1,5 млрд мононуклеарных клеток ее крови. Это первый случай, когда организм человека самостоятельно поборол ВИЧ без лекарств и операций.

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ВИЧ - это вирус, который атакует иммунную систему и ослабляет способность организма бороться с инфекциями и болезнями. В течение длительного времени после заражения может никак себя не проявлять. Знать о себе дает такими симптомами: хроническая усталость, опухание гланд, боль в мышцах и суставах, появление не теле высыпаний, лихорадка, першение в горле. СПИД является последней стадией ВИЧ-инфекции, при которой организм становится практически беззащитным. При условии своевременного лечения в большинстве инфицированных ВИЧ не переходит в СПИД.