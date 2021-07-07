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среда, 07 июля 2021 18:36

Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки

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Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Новая волна коронавируса может начаться в июле. Фото: pixabay.com

Новая волна коронавируса может начаться в середине или конце июля.

Это может произойти, потому что украинцы стали реже придерживаться карантинных норм. В транспорте и магазинах многие находятся без масок. А вирус никуда не делся.

Об этом Gazeta.ua рассказал Олег Мусий, медицинский директор сервиса Docradar, министр здравоохранения 2014-го.

"В соседних странах уже началась очередная волна, которую вызвал индийский штамм Delta. Носить маски необходимо. Это простая, но действующая защита. В противном случае новая волна ковида вероятна в середине или конце этого месяца", - сказал Мусий.

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Медицинские специалисты еще раз подчеркивают, что снизить негативные последствия новой волны Covid-19 поможет вакцинация. В ближайшее время Украина должна получить 5 млн доз китайской вакцины Coronavac.

"Также рассчитываем на два миллиона доз американского препарата Moderna. Вакцинация предотвратит тяжелое течение коронавируса. Легче перенесем следующую волну. Часть украинцев отказывается прививаться из-за врачей. Потому что люди задают много вопросов, а медики не дают ответа из-за незнания. Нужно это исправлять. Есть недостатки и со стороны власти. Она не занимает прочной государственной позиции по этому вопросу. Хочется больше поддержки от церкви. Поскольку в группе риска пожилые люди. Церковь имеет на них сильное влияние", - рассказал Gazeta.ua Федор Лапий, председатель Национального технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики при министерстве здравоохранения.

Центры вакцинации в Украине открывали за европейской моделью.

"Однако мы не можем все зарубежное перенять себе. Там больше возможностей. Например, в США американцев вакцинируют прямо в автомобиле. У нас это невозможно. Большинство народа своих машин не имеет, ездят транспортом", - добавил Федор Иванович.

В конце июля во всех центрах массовой вакцинации появится американская вакцина Pfizer. Ею будут прививать всех желающих в рамках пятого этапа программы иммунизации против Covid-19, заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Препарат планируют вводить и детям, имеющим хронические болезни. Однако это будут делать только после направления врача.

С начала кампании вакцинации, 24 февраля, Украина получила более 5 млн доз вакцин разных производителей. До конца года должно поступить еще 42 млн доз различных препаратов.

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Дата
07
июля

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