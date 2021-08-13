Врачи объявили голодовку. В Нацслужбе здоровья дали объяснения

В больнице на Львовщине врачи голодают из-за отсутствия выплат. Фото: "Укрінформ"

17 сотрудников Сосновской городской больницы во Львовской области объявили голодовку из-за долгов по заработной плате

К голодовке присоединились врачи, медсестры и санитарки. За три месяца им задолжали 3 млн грн, сообщила в Facebook председатель первичной больничной профсоюзной организации Свободного профсоюза медработников Украины Оксана Гладун.

"Медики нашей больницы отстаивают свою заработанную зарплату, а тем самым и больницу в целом. Они голодают до выполнения требований! Медики также люди, которые хотят иметь средства для жизни. Если медики рассчитаются, найдут другую работу, а возможно, и в другом городе, то жителям негде будет получить медицинскую помощь. Медикам - зарплату, а 11 тыс. населению нашего города - больницу", - написала она.

Медики требуют выплатить задолженность по заработной плате по июль 2021 года, оздоровительные за 2021 год, ковидные доплаты, перечислить неправильно начисленные зарплаты 2020 года, выплатить их и компенсацию потери части заработной платы в связи с нарушением сроков ее выплаты.

Больница получает средства от Национальной службы здоровья. Но из-за неспособности правильно ими распоряжаться возникли проблемы с выплатами. Об этом сообщила пресс-служба НСЗУ в ответ на запрос "Української правди".

Больница получает средства за предоставление четырех пакетов услуг. Жители города заключили лишь 387 деклараций с семейными врачами. Это не позволяет получать еще больше от НСЗУ.

Также заведение предоставляет услуги по амбулаторной медицинской помощи, стоматологии и мобильного паллиатива. От НСЗУ больница получила с апреля по июль 1,7 млн грн. В большинстве случаев, это были выплаты за консультации узких специалистов.

В Нацслужбе утверждают, что больница не может оказывать стационарную помощь пациентам с коронавирусом. Не имеет для этого условий. Поэтому работники не могут получать таких доплат.

Кроме средств от НСЗУ больница получала субвенцию. Это 658 тыс. грн в месяц.

Малый объем услуг не приносит медучреждению достаточно средств от НСЗУ. Расходы на заработную плату вдвое превышают доходы за предоставленные пациентам услуги. В месяц больница получает более 400 тыс. грн, а на зарплату врачам тратит 824 тыс.

В больнице работает 83 человека. Среднемесячные расходы на оплату труда на одного работника - 8861 грн. На оплату труда 19 врачей идет 7,5 тыс. грн, на 32 человека - 9,1 тыс. грн, на 13 человек - 6,3 тыс. грн. Двое руководителей получают 26,6 тыс. грн. Есть 19 работников из категории "другие" и 8 руководителей структурных подразделений. Расходы на оплату их труда составляют 8,6 тыс. и 11,2 тыс. соответственно.

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"В больнице менялись руководители, но они не показали достаточной управленческой способности, чтобы выбрать стратегию развития, составить реалистичный финансовый план и вывести больницу из кризиса. В заведении не проанализировали реальную потребность в медицинских услугах жителей региона, не определили структуру этих услуг, их количество. Соответственно не смогли решить, что целесообразно развивать и куда вкладывать деньги. Среднемесячные расходы учреждения на оплату труда - 824 073 грн. Это 76,8 процентов всех расходов больницы", - сообщили в НСЗУ.

Министерство финансов назвало сумму, которую потратили за семь месяцев этого года на борьбу с коронавирусом. "По оперативным данным, за семь месяцев 2021 года осуществили расходов на борьбу с Covid-19 в размере 29 млрд грн", - говорится в сообщении. Больше всего средств направили на оплату услуг учреждениям здравоохранения и услуг по вакцинации - 11,7 млрд грн.