Врачи объявили голодовку. В Нацслужбе здоровья дали объяснения

 
Ексклюзивы
1/5
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Учительница - единственная подозреваемая: эксклюзивные подробности дела о гибели школьника в водопаде
Просмотров: 279
"Наш дом сгорел. Мама отдала в приют" - архитектор Стены памяти на Байковом рассказал о творческом пути
"Наш дом сгорел. Мама отдала в приют" - архитектор Стены памяти на Байковом рассказал о творческом пути
Просмотров: 297
Жара и грозы возвращаются - оновили прогноз
Жара и грозы возвращаются - оновили прогноз
Просмотров: 621
Политолог рассказал, кто победит в случае досрочных выборов
Политолог рассказал, кто победит в случае досрочных выборов
Просмотров: 1116
"Все кудись летить, наче в прірву" - о чем писали газеты в августе 1991 года
"Все кудись летить, наче в прірву" - о чем писали газеты в августе 1991 года
Просмотров: 711
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 1188
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Просмотров: 639
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
1 Просмотров: 828
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1566
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Просмотров: 3285
Фото
Все фото
24
14
5
4
3
&quot;Здесь вакцинируют по-человечески&quot; - как в Черкассах прививают от Covid-19
"Здесь вакцинируют по-человечески" - как в Черкассах прививают от Covid-19
РПЦ в Москве не проводит массовых собраний из-за Covid. В Киеве - наоборот
РПЦ в Москве не проводит массовых собраний из-за Covid. В Киеве - наоборот
В Украину доставили американскую вакцину - кого будут прививать
В Украину доставили американскую вакцину - кого будут прививать
Страна аномалий: в Минздраве произвольно изменили условия хранения для Pfizer
Страна аномалий: в Минздраве произвольно изменили условия хранения для Pfizer
Рада провалила легализацию медицинского каннабиса - Тимошенко радовалась
Рада провалила легализацию медицинского каннабиса - Тимошенко радовалась
Видео
Все видео
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
"Депутаты показали свой пещерный уровень" - сети
Сколько должен длиться здоровый менструальный цикл
Сколько должен длиться здоровый менструальный цикл
В Киеве спасли маленькую француженку
В Киеве спасли маленькую француженку
Интервью
1/5
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
"Десятилетие утраченных возможностей" - какой была Украина в годы Кучмы и Ющенко
Просмотров: 225
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Просмотров: 558
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Просмотров: 198
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
2 Просмотров: 2988
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
Просмотров: 1908
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
13 августа 2021
Просмотров: 63
Коврай
Жодних філософій. Усе просто: городина, молоко, сир, м'ясо, іноді сало або підчеревина. Це те, що я впродовж років купую у двох дядьків, старшого й ...
пятница, 13 августа 2021 19:33

Врачи объявили голодовку. В Нацслужбе здоровья дали объяснения

  Комментировать
Врачи объявили голодовку. В Нацслужбе здоровья дали объяснения
В больнице на Львовщине врачи голодают из-за отсутствия выплат. Фото: "Укрінформ"

17 сотрудников Сосновской городской больницы во Львовской области объявили голодовку из-за долгов по заработной плате

К голодовке присоединились врачи, медсестры и санитарки. За три месяца им задолжали 3 млн грн, сообщила в Facebook председатель первичной больничной профсоюзной организации Свободного профсоюза медработников Украины Оксана Гладун.

"Медики нашей больницы отстаивают свою заработанную зарплату, а тем самым и больницу в целом. Они голодают до выполнения требований! Медики также люди, которые хотят иметь средства для жизни. Если медики рассчитаются, найдут другую работу, а возможно, и в другом городе, то жителям негде будет получить медицинскую помощь. Медикам - зарплату, а 11 тыс. населению нашего города - больницу", - написала она.

Медики требуют выплатить задолженность по заработной плате по июль 2021 года, оздоровительные за 2021 год, ковидные доплаты, перечислить неправильно начисленные зарплаты 2020 года, выплатить их и компенсацию потери части заработной платы в связи с нарушением сроков ее выплаты.

Больница получает средства от Национальной службы здоровья. Но из-за неспособности правильно ими распоряжаться возникли проблемы с выплатами. Об этом сообщила пресс-служба НСЗУ в ответ на запрос "Української правди".

Больница получает средства за предоставление четырех пакетов услуг. Жители города заключили лишь 387 деклараций с семейными врачами. Это не позволяет получать еще больше от НСЗУ.

Также заведение предоставляет услуги по амбулаторной медицинской помощи, стоматологии и мобильного паллиатива. От НСЗУ больница получила с апреля по июль 1,7 млн грн. В большинстве случаев, это были выплаты за консультации узких специалистов.

В Нацслужбе утверждают, что больница не может оказывать стационарную помощь пациентам с коронавирусом. Не имеет для этого условий. Поэтому работники не могут получать таких доплат.

Кроме средств от НСЗУ больница получала субвенцию. Это 658 тыс. грн в месяц.

Малый объем услуг не приносит медучреждению достаточно средств от НСЗУ. Расходы на заработную плату вдвое превышают доходы за предоставленные пациентам услуги. В месяц больница получает более 400 тыс. грн, а на зарплату врачам тратит 824 тыс.

В больнице работает 83 человека. Среднемесячные расходы на оплату труда на одного работника - 8861 грн. На оплату труда 19 врачей идет 7,5 тыс. грн, на 32 человека - 9,1 тыс. грн, на 13 человек - 6,3 тыс. грн. Двое руководителей получают 26,6 тыс. грн. Есть 19 работников из категории "другие" и 8 руководителей структурных подразделений. Расходы на оплату их труда составляют 8,6 тыс. и 11,2 тыс. соответственно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус в Украине: количество смертей за сутки увеличилось вдвое

"В больнице менялись руководители, но они не показали достаточной управленческой способности, чтобы выбрать стратегию развития, составить реалистичный финансовый план и вывести больницу из кризиса. В заведении не проанализировали реальную потребность в медицинских услугах жителей региона, не определили структуру этих услуг, их количество. Соответственно не смогли решить, что целесообразно развивать и куда вкладывать деньги. Среднемесячные расходы учреждения на оплату труда - 824 073 грн. Это 76,8 процентов всех расходов больницы", - сообщили в НСЗУ.

Министерство финансов назвало сумму, которую потратили за семь месяцев этого года на борьбу с коронавирусом. "По оперативным данным, за семь месяцев 2021 года осуществили расходов на борьбу с Covid-19 в размере 29 млрд грн", - говорится в сообщении. Больше всего средств направили на оплату услуг учреждениям здравоохранения и услуг по вакцинации - 11,7 млрд грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Врачи объявили голодовку. В Нацслужбе здоровья дали объяснения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
августа

Однажды утром между жителями единого города возникла Стена

Ведущий записал первый в мире подкаст

Ввели военную цензуру

Акробат стал королем

Самое читаемое
На винницкие Мальдивы едут дешево отдохнуть
На винницкие Мальдивы едут дешево отдохнуть
2
 1 Просмотров: 14292
Гороскоп на 12 августа: назвали 3 знака, с которыми сегодня нельзя ссориться
Гороскоп на 12 августа: назвали 3 знака, с которыми сегодня нельзя ссориться
 Просмотров: 7830
Черные археологи атаковали объекты &quot;Большого строительства&quot;
Черные археологи атаковали объекты "Большого строительства"
 Просмотров: 5022
Сбежала осужденная за убийство: фото злоумышленницы
Сбежала осужденная за убийство: фото злоумышленницы Просмотров: 4167
Украинцы раскупают земельные участки под застройку: назвали причину
Украинцы раскупают земельные участки под застройку: назвали причину Просмотров: 3780
Здоровье
Сколько государство потратило на борьбу с коронавирусом в этогом году
Сколько государство потратило на борьбу с коронавирусом в этогом году Просмотров: 45
Коронавирус в Украине: количество смертей за сутки увеличилось вдвое
Коронавирус в Украине: количество смертей за сутки увеличилось вдвое Просмотров: 621
Когда Covid-сертификат появится на Android - что говорят разработчики
Когда Covid-сертификат появится на Android - что говорят разработчики Просмотров: 243
ЕС исследует новые возможные побочные эффекты от вакцин Pfizer и Moderna
ЕС исследует новые возможные побочные эффекты от вакцин Pfizer и Moderna Просмотров: 648
ВОЗ исследует три вида лекарств против коронавируса
ВОЗ исследует три вида лекарств против коронавируса Просмотров: 729
Больше всего комментируют
5
Крым затопило
4
Меркель перед визитом в Украину собралась в РФ
3
Магучих объяснила скандальное фото с россиянкой
3
Оккупанты в Донбассе размещают тяжелую боевую технику
2
"Я против языкового закона" - Арестович начал защищать "русский язык"
Голосов: 0
Голосование Кто сейчас лучшая кандидатура на должность главного тренера сборной Украины по футболу?
  • 1) Александр Петраков
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Олег Протасов
  • 4) Анатолій Демьяненко
  • 5) Олег Блохин
Просмотреть