Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса

Булавинова говорит, что врачи назначают дорогие лекарства, которые не помогают. Фото: pexels.com

Медицинский эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова заявила, что некоторые врачи назначают дорогие и неэффективные лекарства для лечения коронавируса.

В Европе врачи сомневаются в эффективности препарата, которым в Украине уже лечат больных, сказала она на "1+1".

"Есть вещи, которые зависят от нас. И это то, как мы назначаем антибиотики, как мы назначаем ужасную ересь. Мне коллеги прислали прямо с фотографиями, что и когда прописывают людям. Чтобы мы прекратили, например, гонять пациентов за ремдисивиром, актемрой и всеми теми дорогими препаратами, которые не работают при ковиде. Прекращайте это все! Это не работает при ковиде. Это дорого, это - контрабанда", - сказала она.

Врач-реаниматолог из Израиля Борис Брыль заявил, что в его стране неправильное лечение грозит уголовной ответственностью.

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"У нас нет назначений по телефону. У нас нет лекарств без рецептов. Это безопасность пациента от меня. Мало ли что я себе надумаю. Чтобы он посадил меня в тюрьму, у него есть моя печать, мой номер лицензии. Это большой стимул для того, чтобы ты не давал всякую ерунду, а только то, что доказано исследованиями", - отметил он.

За последние сутки в Украине обнаружили 19 676 новых больных коронавирусом. Из них детей - 751, медработников - 552. В общем коронавирус подхватили 1823674 украинца. Такие данные по состоянию на утро 9 апреля сообщает Минздрав.