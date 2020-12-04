Врач указал на опасность массовой вакцинации

Пока появится вакцина, большая часть людей уже переболеет и не потребует иммунизации. Фото: pixabay

Вакцинировать украинцев от коронавируса массово может быть опасно.

Перед тем, как делать прививку всем под одну гребенку, нужно понимать, что есть люди, которым это будет опасно, заявил инфекционист Евгений Дубровский в эфире канала "Украина 24".

"Это пациенты с иммуносупрессией, это пациенты, которые имеют прямые противопоказания. Сможет ли система вовремя выявить, обследовать и предотвратить последствия для таких пациентов? Это первое", - сказал он.

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По его словам, пока появится вакцина, большая часть людей уже переболеет и не потребует иммунизации.

"Второе. Мы все говорим об этой вакцине, которая будет. Нужно четко понимать, что она у нас будет не завтра, не послезавтра, даже, наверное, не через несколько месяцев. Нужно забыть этот миф, что вакцина нас спасет, решит все проблемы. К этому времени, и это положительная информация, выздоравливают ежедневно тысячи, эти люди уже не захотят вакцинации. Сможем ли мы каждому пациенту проверить антитела перед тем, как прививки делать? Зачем тогда рассматривать принудительную вакцинацию, если до конца зимы больше половины населения нет смысла вакцинировать", - сказал он.

На вакцинацию от коронавируса в государственном бюджете Украины на 2021 год надо заложить 15,1 млрд гривен. Эти расчеты являются прозрачными, заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов. По его словам, Украина сотрудничает со всеми мировыми инициативами. Одна из таких инициатив - Covax, которая объединяет 177 стран.