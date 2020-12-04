Минздрав назвал сумму, которую надо заложить в бюджет для вакцинации

Украина сотрудничает со всеми мировыми инициативами для покупки вакцины. Фото: pixabay

На вакцинацию от коронавируса в государственном бюджете Украины на 2021 год надо заложить 15,1 млрд грн.

Эти расчеты являются прозрачными, заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, Украина сотрудничает со всеми мировыми инициативами. Одна из таких инициатив - Covax, которая объединяет 177 стран.

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"Согласно расчетам и предварительным договоренностям мы получим вакцину в количестве 8 миллионов доз. Все закупки будут проводиться через государственное предприятие "Медицинские закупки". Согласно расчетам Минздрава, необходимая сумма, которая должна быть заложена в бюджете на вакцинацию от Covid-19 составляет 15,1 миллиарда гривен. Эти расчеты прозрачны и понятны", - подчеркнул глава Минздрава.

Украина ведет переговоры по закупке американских вакцин Pfizer и Moderna, тогда как вопрос российской вакцины от Covid-19 не рассматривается. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает "Украина 24".