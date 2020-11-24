Врач спрогнозировал, когда коронавирус пойдет на спад в Украине

Вакцинация в Украине, начнется в середине следующего года. Фото: pixabay

Не раньше 2022 года в Украине может начаться спад эпидемии коронавируса.

Сегодня мировое сообщество надеется на то, что вакцина от Covid-19 сможет снизить заболеваемость, рассказал директор Института биохимии им. А.В. Палладина НАН Украины, доктор биологических наук Сергей Комиссаренко, передает РБК-Україна.

По его словам, вакцинация в Украине начнется в середине следующего года.

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"Думаю, что вакцины заработают, и в конце концов вирусная инфекция пойдет на спад, начиная с 2022 года", - предположил он.

Эксперт также подчеркнул, что обществу не стоит полагаться на коллективный иммунитет, так как последние исследования показывают, что люди через 2-3 месяца опять болеют коронавирусом.

"Если вакцинации не будет, то, к сожалению, коллективного иммунитета, на который многие сначала полагались, не сформируется. Как показывают исследования, у переболевших Covid-19 антитела пропадают через 2-3 месяца. Поэтому человек может болеть повторно сколько угодно раз ", - подытожил Комиссаренко.

Украина находится только в начале подъема заболеваемости коронавирусом. В течение недели-двух будет мощная эпидемическая волна. Об этом заявил руководитель программ здравоохранения ЮНИСЕФ в Украине Андрей Славуцкий.