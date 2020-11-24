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вторник, 24 ноября 2020 08:50

Когда в Украине будет пик коронавируса

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Когда в Украине будет пик коронавируса
Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 647 тыс. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

Украина находится только в начале подъема заболеваемости коронавирусом.

В течение недели-двух будет мощная эпидемическая волна. Об этом заявил руководитель программ здравоохранения ЮНИСЕФ в Украине Андрей Славуцкий, передает РБК-Украина.

По его словам, эпидемическая волна будет настолько мощной, что никакая система, тем более в Украине, справиться с ней не сможет. Славуцкий сообщил о 4 уровнях жесткого карантина, который уже нужно вводить.

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"Скорее всего, с этим эпидемическим ростом, если ничего не делать, пика мы достигнем в январе-феврале. Затем заболеваемость должна пойти на спад, надеемся, к марту-апрелю. Но если будут очень эффективные противоэпидемические мероприятия, то эту волну можно сбить уже в декабре", - сказал Славуцкий.

За последние сутки в Украине обнаружили 12 287 новых больных коронавирусом. Всего, по состоянию на утро 24 ноября, имеем 647 976 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 11 263 - летальные. Преодолели болезнь 299 358 пациентов.

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