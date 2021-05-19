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среда, 19 мая 2021 14:56

Врач рассказала о рисках поздней беременности

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Врач рассказала о рисках поздней беременности
До поздней беременности женщин толкает повторный брак. Фото: uarp.org

Женщины могут откладывать роды до 37 лет. Далее уже снижается их репродуктивность. Плодородное окно ограничено во времени. С возрастом качество яйцеклеток снижается.

Тогда под вопросом, сможет ли женщина выносить именно здорового ребенка. Повышается риск развития синдрома Дауна. Об этом рассказала Gazeta.ua Юлия Криничко, столичный акушер-гинеколог.

"Мода на поздние роды пришла в Украину из Америки. Там женщины не спешат рожать, чтобы реализовать свой потенциал. У каждой есть свое количество овуляций. Если она не наступит, то невозможно оплодотворение клетки. Яйцеклетка за годы испытывает генетические перестройки, поэтому возможны отклонения в ребенка. В 40 лет количество фолликулов с аномальными хромосомами растет на пол процента ежемесячно", - объяснила врач.

До поздней беременности женщин толкает повторный брак. После 40 лет чаще имеют осложнения во время беременности. Есть риск кровотечения из плаценты или потери ребенка. Или она рождается с низкой массой тела или патологиями.

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Перед тем как забеременеть, надо полностью обследовать организм. Проверить антимюллеровий гормон, который показывает состояние фолликулярного резерва.

Исследовать и уровень белка, которым передается информация от ДНК. При его недостатке возникают нарушения во время беременности. Соблюдение сбалансированного питания, контроль веса, занятия спортом способствуют наступлению овуляции.

Также нужен витамин B12, который есть в говядине, баранине, яйцах, молоке, йогурте. Витамина С много в цитрусовых и зеленых листовых овощах. Омега-3 содержится в орехах, семенах и масле.

Давно считается, что кот во время беременности действительно может представлять некоторую угрозу. Все объясняется тем, что кошки бывают источником возбудителей токсоплазмоза. Подавляющее большинство женщин знают, что эта болезнь входит в пресловутый TORCH-комплекс инфекционных заболеваний, опасных для развития малыша в утробе матери на любом сроке беременности. Однако это вовсе не означает, что беременной женщине нельзя находиться с кошкой на одной территории.

Автор: Екатерина Романчук
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