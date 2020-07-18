Врач рассказал об особенностях повторного инфицирования Covid-19

Во время повторного инфицирования коронавирусом симптомы могут быть более тяжелыми. Фото: REUTERS

В США мужчина заразился коронавирусом повторно. Это произошло через три месяца после предыдущего полного выздоровления.

"Во время первой инфекции мой пациент чувствовал легкий кашель и боль в горле. Его вторая инфекция, напротив, была отмечена высокой температурой, одышкой и гипоксией, что привело к необходимости многократно посещать больницу", - написал в колонке для журнала Vox американский терапевт Д. Клей Акерли.

Он также отметил, что после общения с коллегами выяснил, что его пациент не одинок. Врач привел пример двух жителей Нью-Джерси, заразившихся Covid-19 почти через два месяца после полного выздоровления от первой инфекции.

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"Не у всех людей вырабатываются антитела после инфекции. Некоторые пациенты, и особенно те, у кого симптомы почти не развивались, сразу после заражения вырабатывают иммунитет, который может быстро угаснуть", - сообщил Акерли.

Он отметил, что повторные инфекции в течение короткого периода времени являются особенностью многих вирусов, включая с другими коронавирусами", - подытожил врач.

В Ровенской области у четырех пациентов, которые после инфицирования и лечения сдали отрицательные тесты на коронавирус, повторно обнаружили Covid-19.