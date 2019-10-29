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вторник, 29 октября 2019 05:30

Врач рассказал о неизлечимой болезни, поразившей Ким Кардашьян и Камерон Диаз
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Камерон Діаз болеет псориазом
Фото: likbez.spb.ru
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29 октября отмечают международный день псориаза. Лекцию на тему "Псориаз. Преодоление барьеров" провели в Полтаве

Псориаз - неинфекционное заболевание, которое не передается никаким путем.

Псориазом болеют 125 млн человек. Среди них также много знаменитостей - например Бритни Спирс, Камерон Диаз, Ким Кардашьян. Это, впрочем, не мешает им быть любимцами миллионов поклонников.

Не так давно ученые окончательно убедились, что псориаз - аутоиммунное заболевание. То есть, это повышенная реакция организма, когда иммунитет мобилизуется не на чужеродные, а на собственные клетки.

Упоминания о псориазе встречали не только в трудах Гиппократа, но и древнеегипетских источниках и даже в Библии. Официальные данные говорят, что этим недугом сейчас поражены около 3% населения Земли. Болезнь поражает с одинаковой частотой представителей разных рас и национальностей. Заболевание может появиться у каждого человека, независимо от пола, возраста и социального положения.

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Большинство пациентов сталкивается с ним впервые в возрасте до 20 лет. Чем раньше проявилось заболевание, тем агрессивнее его течение. Тем больше вероятность, что псориаз будет протекать тяжело и с частыми обострениями.

Более 60% людей, больных псориазом, имеют от него тяжелые психоэмоциональные последствия - до развитиятяжелых депрессий, социальной изоляции и мыслей о самоубийстве.

Автор: Ольга Стенько
  29 октября отмечают международный день псориаза. Лекцию на тему "Псориаз. Преодоление барьеров" провели в Полтаве
29 октября отмечают международный день псориаза. Лекцию на тему "Псориаз. Преодоление барьеров" провели в Полтаве

Псориаз неизлечим, от него не избавиться раз и навсегда. У пациентов бывают стадии обострения, стабилизации и регрессии. Обострение реже бывают летом, чаще - зимой.
Впрочем, своевременная и профессиональная диагностика, современные методы лечения и соблюдения рекомендаций врача позволяют держать болезнь под контролем.

"Не сдавайтесь - псориаз можно перевести в стадию ремиссии и побороть его проявления. Надо перестать страдать и научиться жить с этой болезнью - профессиональный дерматолог вам поможет преодолеть недуг. А вот верить непонятным мазям и "чудодейственным" средствам из интернета не стоит - в лучшем случае они дадут временный эффект, а затем могут значительно ухудшить состояние ", - подчеркнул врач дерматолог-онколог, директор одной из киевских дерматологических клиник Богдан Литвиненко.

Псориаз проявляется появлением заметного загрубения и покраснение отдельных участков кожи, покрытых серебристыми чешуйками и припухлостями. Это сопровождается зудом и болью в пораженных местах. Причина в слишком быстром делении клеток кожи и воспалении.

Чаще всего поражения расположены на голове и местах разгибания суставов, а также на пояснице и голенях. Кроме кожи могут быть поражены суставы, ногти и слизистые оболочки. Ведь это системное заболевание.

Автор: Ольга Стенько
  29 октября отмечают международный день псориаза. Лекцию на тему "Псориаз. Преодоление барьеров" провели в Полтаве
29 октября отмечают международный день псориаза. Лекцию на тему "Псориаз. Преодоление барьеров" провели в Полтаве

"Не зарекайтесь - от болезни никто не застрахован. Не ужасайтесь - болезнь не заразна. Не отстраняйтесь, таким людям очень трудно и им особенно нужна дружеская поддержка", - отмечает врач.

Хотя генетическую предрасположенность к псориазу уже доказали ученые, само по себе наличие определенного гена не обязательно спровоцирует болезнь. Врачи обращают внимание на так называемые триггеры - спусковые механизмы.

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Это нарушение обмена веществ и эндокринные заболевания, избыточный вес, изменения в иммунных реакциях организма, реакция на некоторые медикаменты. Хронические воспалительные заболевания и некоторые инфекционные. Вредные привычки - курение и чрезмерное употребление алкоголя. Спусковым механизмом может стать нервное перенапряжение и сильный стресс и даже погодные условия, особенно низкая температура. Еще одним фактором, но не последним по значимости, считают травмы и различные повреждения кожи.

По мнению специалистов, важно установить, с чего началась болезнь. Ведь исключения этих факторов вероятно уменьшит или полностью уничтожит проявления псориаза.

Важно вовремя провести диагностику, ведь болезнь может маскироваться под другие заболевания - в том числе, аллергии, дерматиты, рак кожи, сифилис и др. А запущенный псориаз может поразить ногти и кости. Часто приводит к развитию псориатического артрита и, как следствие, потери двигательной способности суставов и инвалидности. Лечение подбирают индивидуально, на основе аппаратных исследований и обследований.

Автор: Ольга Стенько
  29 октября отмечают международный день псориаза. Лекцию на тему "Псориаз. Преодоление барьеров" провели в Полтаве
29 октября отмечают международный день псориаза. Лекцию на тему "Псориаз. Преодоление барьеров" провели в Полтаве

"Сейчас известен и может использоваться 51 одобренный учеными метод лечения псориаза. Среди них и процедуры на Мертвом море или релаксотерапия. Системные препараты или местное лечение - выбирает только лечащий врач. Проводят лечение под контролем эффективности. При необходимости корректируют или меняют тактику лечения", - пояснил Богдан Викторович.

А вот самолечение и злоупотребления иммуностимуляторами могут привести к негативным последствиям - иммунитет еще активнее станет атаковать кожу, болезнь обострится.

С 2006 года в лечение псориаза осуществили прорыв. Сейчас успешно используют таргетную терапию - лекарства с минимумом побочных реакций, влияющие только на проявления болезни. Также научились эффективно лечить псориаз с помощью фототерапии. В отличие от обычных соляриев, которые повышают риск рака кожи, современные аппараты фототерапии действуют на проявления болезни.

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Практически каждый год ученые продвигаются в исследовании и причин псориаза. И не исключено, что в ближайшие годы болезнь полностью преодолеют. Это важно, ведь проявления псориаза имеют и негативные социальные последствия для пациента. Так, от людей с такой проблемой часто отворачивается общество, их могут даже увольнять с работы или не пустить в общественные места.

С целью информирования людей о болезни с 2013 года ежегодно 29 октября в мире отмечают День псориаза.

"Девиз нынешнего Дня псориаза - "Преодоление барьеров". Барьеров, которые возникают в социуме - между врачом и пациентом, между пациентом и обычными людьми, которые не знают об этой болезни", - пояснил Богдан Литвиненко.

В рамках информационной кампании о проблемах псориаза рассказали на открытой лекции в Полтаве.

Зуд кожи это не просто плохая привычка, но и может быть признаком неизлечимой болезни. Псориаз - воспаление кожи, которого нельзя избавиться, а лишь облегчить его ход.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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