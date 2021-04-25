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понедельник, 14 июня 2021 14:16

Врач назвала самые полезные овощи для восстановления зрения после компьютера

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Врач назвала самые полезные овощи для восстановления зрения после компьютера
Оксана Витовская советует проводить осмотр зрения хотя бы раз в год

Для зрения полезно есть овощи желтого, оранжевого, красного цветов. Это морковь, перец, тыква. Они содержат каротиноиды и ценные пигменты, необходимые для защиты сетчатки от окислительного стресса. Также полезны листовой салат и брокколи, которые содержат цинк, медь, витамин В и аскорбиновую кислоту.

Об этом рассказала Gazeta.ua Оксана Витовская, заведующий кафедрой офтальмологии Национального медицинского университета имени А. Богомольца.

"Украинцам надо за лето улучшить зрение, пока много свежих овощей и фруктов. За время карантина у многих людей начались проблемы с глазами. В одних из-за частого просмотра фильмов, а у других из-за работы перед монитором. Компьютерный синдром и синдром сухих глаз отличаются. В первом случае возникает астенопия - головная боль при чтении, дискомфорт, боль в глазах из-за напряжения зрения. Также возникает сухость глаз, нарушение осанки, спазмы мышц руки.

А синдром сухого глаза связан с экологией, ненормированной работой и сухим воздухом из-за кондиционера. Просиживая часами за компьютером, люди редко моргают, и слезная пленка испаряется. Вредит глазам курение в помещении, ревматологические заболевания, сахарный диабет", - пояснила врач.

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Для лечения сухого глаза важно нормализовать гормональный фон, увлажнять в помещении воздух, чаще делать перерывы в работе.

Даже если посидеть пару минут с закрытыми глазами, слезная пленка начнет восстанавливаться.

В обед полезно пройтись. В выходные побольше гулять на свежем воздухе. Помогут и препараты-слезозаменители, содержащие гиалуроновую кислоту.

При тяжелых состояниях назначают препараты, содержащие новую молекулу - циклоспорин. Это предотвращает язву роговицы, снижение зрения.

Также полезно есть летом клубнику, так как она содержит больше всего ценных питательных веществ. Она является отличным источником клетчатки, содержит мало калорий (32 ккал на 100 граммов) и относительно небольшое количество сахара.

Низкий гликемический индекс позволяет лакомиться ягодой даже диабетикам. Клубника богата витамином С - в 100 граммах ароматных ягод содержится 98% суточной нормы этого вещества.

Автор: Екатерина Романчук
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14
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