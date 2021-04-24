Врач назвал болезнь, которая маскируется под коронавирус

Коронавирус можно спутать с зажженными аденоидами. Фото: ameldental.com

Ночной кашель, насморк и затрудненное дыхание не является свидетельство коронавируса. Симптомы не исчезают и от закапывания. Проблема в воспаленных аденоидах. От них проблема может быть не только с дыханием, но и искажением прикуса. Человек спит с открытым ртом, поэтому должен носить пластину для стабилизации челюсти.

Об этом рассказал Gazeta.ua Олесь Тараненко, столичный отоларинголог.

"Пациенты лечат отиты или гаймориты. Состояние улучшается, но ненадолго. Поскольку проблема в аденодах. Если очень воспалены, то не надо трогать. Препаратами следует снять отек, потому вырастет снова. А потом удалять. Делаю это с миникамерой, что ввожу в аденоидов. весь процесс виден на экране, потому что нужно сделать ювелирно точно. Следует вырезать аденоиды полностью. Как останется хоть миллиметр, снова вырастут", - предупредил врач.

Для диагностики необходимо сделать рентген или эндоскопию - в нос вводят трубку с камерой. При увеличенных аденоидах врач советует закапывать препараты на основе коры дуба для подсушивания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Синдром накопленной усталости и аллергия - медицинский гороскоп на 26 апреля

Методы лечения:

1. Воспаленные аденоиды вырезают микролезом. Операция длится не более получаса. Из больницы выписывают в тот же день.

2. Или больному назначают процедуру криодеструкции. Она замораживает аденоиды и миндалины. В нос вводят тонкую трубку, подающую холодную пару и капли жидкого азота. Технология позволяет бескровно убрать патологически измененную ткань. Сосуды спазмируются от холода и расширяются. Так в слизистой оболочке ускоряется кровообращение. Это способствует дальнейшему заживлению. Сеанс длится 15 мин. с несколькими перерывами.

Гайморит является проблемой является не только холодное время года, но и межсезонье. Все начинается чихание, боли в области переносицы, лба или всего лица, который отдает в зубы и основание носа. Столичный отоларинголог Светлана Швец рассказала, как не запустить болезнь до операции.