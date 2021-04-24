Врач назвал болезнь, которая маскируется под коронавирус

 
Ексклюзивы
1/5
Электронная икона, стихи и свечи. Жители Припяти встретили годовщину катастрофы на ЧАЭС - щемящие фото
Электронная икона, стихи и свечи. Жители Припяти встретили годовщину катастрофы на ЧАЭС - щемящие фото
Просмотров: 252
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 297
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Просмотров: 954
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Просмотров: 2088
Власть скрыла 10 аварий на Чернобыльской АЭС. Еще одну - не удалось
Власть скрыла 10 аварий на Чернобыльской АЭС. Еще одну - не удалось
Просмотров: 2142
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Третья неделя локдауна: как справляются с вызовами жители столичных жилых массивов
Просмотров: 306
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
21 Просмотров: 4617
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 279
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
Украинская школа - урод, застрявший между двумя эпохами - писательница
1 Просмотров: 1206
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Культура не бывает вне политики. Иначе это просто развлечения – Островская-Лютая о Книжном арсенале, УКФ и кризис чтения
Просмотров: 234
Фото
Все фото
3
5
4
6
4
Более 60% украинский хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Более 60% украинский хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Украина заняла пятое место в Европе по смертности от Covid-19
Украина заняла пятое место в Европе по смертности от Covid-19
Назвали продукты, которые можно употреблять по истечении срока годности
Назвали продукты, которые можно употреблять по истечении срока годности
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
Видео
Все видео
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Интервью
1/5
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 297
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 279
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 693
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
"Это не Диснейленд": к 35-летию аварии "Суспільне" покажет, как живет Чернобыльская зона
Просмотров: 1269
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Эксперт рассказал, стал ли Малиновский лидером "Аталанты"
Просмотров: 324
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
25 апреля 2021
Просмотров: 693
Страшно воювати
– У палатах бачила чиновників, поліцейських, прокурорів, суддів. Не робота, а пригода, – каже Алла п'ять років тому. Працює в ...
понедельник, 26 апреля 2021 16:55

Врач назвал болезнь, которая маскируется под коронавирус

  Комментировать
Врач назвал болезнь, которая маскируется под коронавирус
Коронавирус можно спутать с зажженными аденоидами. Фото: ameldental.com

Ночной кашель, насморк и затрудненное дыхание не является свидетельство коронавируса. Симптомы не исчезают и от закапывания. Проблема в воспаленных аденоидах. От них проблема может быть не только с дыханием, но и искажением прикуса. Человек спит с открытым ртом, поэтому должен носить пластину для стабилизации челюсти.

Об этом рассказал Gazeta.ua Олесь Тараненко, столичный отоларинголог.

"Пациенты лечат отиты или гаймориты. Состояние улучшается, но ненадолго. Поскольку проблема в аденодах. Если очень воспалены, то не надо трогать. Препаратами следует снять отек, потому вырастет снова. А потом удалять. Делаю это с миникамерой, что ввожу в аденоидов. весь процесс виден на экране, потому что нужно сделать ювелирно точно. Следует вырезать аденоиды полностью. Как останется хоть миллиметр, снова вырастут", - предупредил врач.

Для диагностики необходимо сделать рентген или эндоскопию - в нос вводят трубку с камерой. При увеличенных аденоидах врач советует закапывать препараты на основе коры дуба для подсушивания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Синдром накопленной усталости и аллергия - медицинский гороскоп на 26 апреля

Методы лечения:

1. Воспаленные аденоиды вырезают микролезом. Операция длится не более получаса. Из больницы выписывают в тот же день.

2. Или больному назначают процедуру криодеструкции. Она замораживает аденоиды и миндалины. В нос вводят тонкую трубку, подающую холодную пару и капли жидкого азота. Технология позволяет бескровно убрать патологически измененную ткань. Сосуды спазмируются от холода и расширяются. Так в слизистой оболочке ускоряется кровообращение. Это способствует дальнейшему заживлению. Сеанс длится 15 мин. с несколькими перерывами.

Гайморит является проблемой является не только холодное время года, но и межсезонье. Все начинается чихание, боли в области переносицы, лба или всего лица, который отдает в зубы и основание носа. Столичный отоларинголог Светлана Швец рассказала, как не запустить болезнь до операции.

Автор: Екатерина Романчук
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Врач назвал болезнь, которая маскируется под коронавирус». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
апреля

Продать Заварова в "Ювентус" разрешил второй человек в КПСС

Смерч унес жизни около 1300 человек

Чернобыльская авария стала крупнейшей техногенной катастрофой в Европе

Самое читаемое
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
Все без обуви, один - без штанов: новые подробности о трупах в колодце (18+)
4
 Просмотров: 15147
Гороскоп на 25 апреля: почему это воскресенье такое важное для каждого
Гороскоп на 25 апреля: почему это воскресенье такое важное для каждого
 Просмотров: 11575
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
Идеальные загар и фигура: американская модель вдохновляет спортивной формой
9
 Просмотров: 8730
Секретный ингредиент советской сгущенки. О чем молчали в СССР
Секретный ингредиент советской сгущенки. О чем молчали в СССР
9
 1 Просмотров: 6921
Четыре трупа в заброшенном колодце: показали фото с места происшествия (18+)
Четыре трупа в заброшенном колодце: показали фото с места происшествия (18+)
5
 Просмотров: 6804
Здоровье
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
 Просмотров: 297
Назвали место Украины в европейском и мировом Covid-рейтингах
Назвали место Украины в европейском и мировом Covid-рейтингах Просмотров: 234
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные
Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные Просмотров: 819
Медики раскрыли невероятные свойства черного перца
Медики раскрыли невероятные свойства черного перца Просмотров: 792
В "красной" зоне находится 10 областей Украины: Одесская вышла
В "красной" зоне находится 10 областей Украины: Одесская вышла Просмотров: 441
Больше всего комментируют
21
"Ложь становится очевидной. Как сбросили Януковича, так и Зеленского вынесут" - правозащитница
11
"Тупое совковое дно" - реакция соцсетей на выступление "Квартала 95" о протесте в поддержку Стерненко
4
Вооруженные формирования России за минувшие сутки девять раз открывали огонь
2
Вторая годовщина власти Зеленского и 500 дней за решеткой Антоненко: неделя в цитатах
2
США можут назначить спецпредставителя на Донбассе
Голосов: 462
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть