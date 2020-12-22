ВОЗ уверяет, что грипп мутирует быстрее, чем коронавирус

Какое значение и влияние имеет мутация в Великобритании пока не известно. Фото: pixabay

Коронавирус мутирует "значительно медленнее", чем сезонный грипп.

Новый штамм позволяет ему легче распространяться, но это не влияет на мутации в общем, заявили представители Всемирной организации здравоохранения, передает CNBC.

В организации уверяют, что все вирусы мутируют естественным образом, и большинство из них существенно не изменяют способ распространения вируса или вызванное им заболевание. Какое значение и влияние имеет мутация в Великобритании пока не известно.

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"SARS-CoV-2 мутирует гораздо медленнее, чем грипп ... И до сих пор, несмотря на то, что мы наблюдали ряд изменений и мутаций, ни одна из них не осуществила существенного влияния ни на чувствительность вируса к любому из используемых ныне терапевтических средств, лекарств или вакцин, которые находятся в стадии разработки, и можно надеяться, что так будет и дальше ", - заявила главная научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.

В Украине пока не зарегистрирован новый штамм коронавируса, который распространился в Великобритании. В ЦОЗ считают, что появление нового штамма вируса не связано со стартом вакцинальной кампании в Великобритании.