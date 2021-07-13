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вторник, 13 июля 2021 08:54

ВОЗ сообщила важную информацию о вакцинации

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ВОЗ сообщила важную информацию о вакцинации
ВОЗ просят вакцинироваться препаратом одного производителя. Фото: pixabay.com

Во Всемирной организации здравоохранения просят не смешивать вакцины против Covid-19 от различных производителей. Это может иметь плохие последствия.

Специалисты советуют прививаться одним видом препарата, ведь сейчас мало данных о том, как комбинирование доз влияет на здоровье человека, передает Reuters.

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"Это немного опасная тенденция. Мы находимся в зоне отсутствия данных и доказательств в том, что касается смешивания и совпадений. В странах будет хаос, если граждане начнут решать, когда и кто будет получать вторую, третью и четвертую дозу", - говорит главный научный сотрудник ВОЗ Сумь Сваминатан.

Всемирная организация здравоохранения не поддержала вакцинацию от Covid-19 третьей дозой, что как бы усилит защиту от штамма "дельта". Его обнаружили уже в 104 странах.

В ВОЗ говорят, что во многих странах до сих пор не вакцинированы даже медики, а некоторые страны уже заказывают миллионы третьих доз. Стремление вакцинировать население третьей дозой обрекает сотни миллионов людей на полное отсутствие защиты.

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