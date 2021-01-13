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среда, 13 января 2021 15:23

ВОЗ предупреждает о новых штаммах коронавируса

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ВОЗ предупреждает о новых штаммах коронавируса
ВОЗ отмечает, что мутации - это норма. Фото: pixabay

Коронавирус будет проявляться все чаще в новых штаммах.

Причиной этого являются высокие темпы его распространения, сообщает Всемирная организация здравоохранения в Twitter.

ВОЗ отмечает, что мутации - это норма.

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"Мутации вирусов - это нормально, но чем больше распространяется вирус SARS-CoV-2, тем больше возможностей у него появляется, чтобы измениться. Высокий уровень распространения означает, что нам следует ожидать появления новых разновидностей", - написали в сообщении.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США - FDA - сообщает, что новый штамм коронавируса может привести к ложно отрицательному результату теста на коронавирус.

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