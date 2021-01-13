ВОЗ предупреждает о новых штаммах коронавируса

Коронавирус будет проявляться все чаще в новых штаммах.
Причиной этого являются высокие темпы его распространения, сообщает Всемирная организация здравоохранения в Twitter.
ВОЗ отмечает, что мутации - это норма.
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"Мутации вирусов - это нормально, но чем больше распространяется вирус SARS-CoV-2, тем больше возможностей у него появляется, чтобы измениться. Высокий уровень распространения означает, что нам следует ожидать появления новых разновидностей", - написали в сообщении.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США - FDA - сообщает, что новый штамм коронавируса может привести к ложно отрицательному результату теста на коронавирус.
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