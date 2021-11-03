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среда, 03 ноября 2021 17:27

ВОЗ одобрила новую вакцину против коронавируса

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ВОЗ одобрила новую вакцину против коронавируса
Covaxin производит индийская фирма. Фото: Pexels

Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину против коронавируса Covaxin для экстренного использования.

Препарат производит индийская компания компании Bharat Biotech, говорится в Twitter ВОЗ.

Covaxin исследовала стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации. Эксперты рекомендовали использовать ее двумя дозами с интервалом в четыре недели между прививками для всех возрастов от 18 лет.

Covaxin эффективен на уровне 78%.

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"Препарат подходит для стран с низким и средним уровнем дохода из-за легкости хранения", - сказали в ВОЗ.

Украина получила от Германии 1,5 млн. доз вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca. Партия препарата поступила бесплатно. Кроме Украины вакцину AstraZeneca получили и другие страны. В целом Германия бесплатно предоставила странам 7,6 млн доз вакцины.

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