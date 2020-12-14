Восстановление после Covid-19: чего нельзя делать и как питаться

Самыми непредсказуемыми являются последствия воздействия Covid-19 на нервную систему. Фото: pixabay.com

Восстановление после Covid-19 может длиться до 6 месяцев. Поэтому ведущие врачи-практики советуют физические дыхательные упражнения и специальное питание.

Врач-пульмонолог, заведующая инфекционного отделения Киевской горбольницы №17 Светлана Гук объяснила, что нужно делать для быстрейшего восстановления, пишет tsn.ua.

"Надо двигаться, это во-первых. Нельзя лежать, чувствовать себя больным и считать, что лишь в покое будет счастье и здоровье. Необходима умеренная физическая нагрузка - это могут быть упражнения просто в пределах кровати. Если человек вообще лежачий и кислородозависимый, то хотя бы руки-ноги поднять, подвигаться, занять вертикальное положение, лечь на живот. По мере того, как уже лучше переносятся физические нагрузки, надо расширять спектр упражнений, уже учитывая ситуацию, поскольку тут нет какого-то общего правила. По возможности нужно выходить на улицу и гулять пешком где-то на природе, если нет такой возможности, то хотя бы возле открытого окошка делать минимальные физические упражнения", - советует врач.

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При этом Гук отметила важный момент: чем тяжелее болел человек, тем осторожнее надо относиться именно к дыхательной гимнастике.

Реабилитация после Covid-19 также зависит от сложности течения болезни. Но даже после легкой формы организму нужно время на восстановление. Об этом рассказал главный врач одного из диагностических медцентров Львова Тарас Жиравецкий.

"Во-первых, не заниматься моржеванием. Это очень опасно. Можно так же отложить сауну, чтобы человек не испытывал такой нагрузки с контрастами. Кроме того, спорт отложить минимум на месяц. Потому что было много случаев, когда пациенты после перенесенного коронавирус восстанавливали спорт и, к сожалению, их состояние ухудшалось. Советую нормальное питание, отдых и больше спать. Если есть повышенные показатели печеночных проб, тогда врач назначает гепатопротекторы. Также коррелируются почечные пробы. Алкоголь нужно исключить на какое-то время, чтобы не нагружать организм. Но основное - не допускать большой физической нагрузки. Это очень важно", - говорит Жиравецкий.

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Врач-фізіопульмонологиня Киевской городской клинической больницы №5 Анна Аникеева советует употреблять разнообразную пищу, обогащенную витаминами и растительными жирами, рыбу.

"Восстановление легких происходит за 3 месяца. А там, если легкая форма, легкие восстанавливаются полностью, а если тяжелая пневмония, могут оставаться рубцовые фиброзные изменения по типу шрамов на коже. Имеет ли это какие то последствия? Скорее, отсроченные. То есть шрамы уменьшают поверхность легких, проводящую кислород. С возрастом может появляться одышка. Но это лишь в случае, если человек переболел тяжело. Что может помочь восстановиться? Прогулки на свежем воздухе, сбалансированное питание, дыхательные упражнения выдох через прикрытые губы. Но самое главное и физиологически близким - есть походка. Спокойные прогулки по лесу", - отметила она.

Аникеева подчеркнула, что наиболее непредсказуемыми являются последствия воздействия Covid-19 на нервную систему. Многие больные имеют панические атаки и изменения настроения. Даже после окончания острого периода болезни.

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За последние сутки в Украине обнаружили 6451 нового больного на коронавирус. Из них детей – 355, медработников – 215. В целом, по состоянию на утро 14 декабря, имеем 900 666 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.