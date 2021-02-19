Во всем виноват "Буковель": медик объяснил катастрофу с Covid-19 на Прикарпатье

Врач объяснил, почему на Прикарпатье вспышка коронавируса. Фото: pixabay

На Прикарпатье мог попасть мутировавший вариант коронавируса из Великобритании.

Этот штамм, вероятно, привезли поляки и британцы на горнолыжного курорт "Буковель", сказал инфекционист, преподаватель школы здравоохранения НаУКМА Владимир Курпита, передает Obozrevatel.

По его словам, поэтому и растет количество больных в регионе.

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"Увеличение количества больных там - результат непродуманной политики по открытию "Буковеля", куда приезжают не только украинцы, но и европейцы. Там были поляки и британцы, не исключено, что могли завезти туда новые штаммы вируса, в том числе и британский", - сказал специалист .

Он утверждает, что пока что рост заболеваемости наблюдают не по всей Украине, а только в отдельных областях - Закарпатская, Ивано-Франковская, Винницкая и в Киеве.

"Поскольку в "Буковеле" были люди из разных областей - можно ожидать распространения инфекции дальше. Будет очередная нагрузки на систему здравоохранения и медиков. Если вы или кто-то из ваших знакомых был в "Буковеле" - старайтесь не контактировать с другими", - сказал Курпита .

С Прикарпатья в львовский госпиталь привезли 6 больных с коронавирусом. Для предотвращения распространения коронавируса на Прикарпатье с 22 февраля запрещается работа заведений общественного питания, кроме работы на вынос. Закроют также кинотеатры, театры, ночные клубы и другие развлекательные заведения.