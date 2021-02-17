В львовский госпиталь привезли первых ковид-больных из Прикарпатья

В регионе фиксируют высокий рост заболеваний коронавирусом. Фото: Reuters

С Прикарпатья к львовского госпиталя привезли 6 больных с коронавируса.

Об этом сообщил председатель Ивано-Франковской ОГА Андрей Бойчук.

"У меня был разговор с главой Львовской ОГА Козицким. Он предоставил нам госпиталь в Винниках, квота - 100 мест", - отметил Бойчук.

Сейчас для предотвращения распространения коронавируса на Прикарпатье с 22 февраля запрещается работа заведений общественного питания, кроме работы на вынос. Закроют также кинотеатры, театры, ночные клубы и другие развлекательные заведения.

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В медицинских учреждениях области, которые принимают больных коронавирусом, создадут дополнительно еще 150 койко-мест. В областной инфекционной и областной клинической больницах дополнительно создадут по 80 койко-мест.

Через высокий рост заболевания коронавирусом в Ивано-Франковске область приехал главный санврач - заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Вчера он осмотрел два медучреждения, где принимают больных с коронавируса: областную инфекционную и областную клиническую больницу.

Украинцы больше всего доверяют вакцине от коронавируса американо-немецкой компании Pfizer / BioNTech. 23% людей выразили поддержку именно этому препарату, сообщили в результатах опроса компании Research & Branding Group.