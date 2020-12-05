Во время пандемии людям чаще снятся тревожные сны - исследование

По словам людей, в снах они боятся заразиться Covid-19 и видят разные вариации на тему гигиены и физического контакта. Фото: Pixabay

Бразильские ученые проанализировали описания снов, которые люди начали видеть во время пандемии коронавируса.

Рассказывая о своих сновидениях, участники исследования употребляли больше слова с отрицательными эмоциями, например, гнев и печаль. К началу пандемии этого было гораздо меньше, пишет Dazed Digital.

Так, по словам людей, в снах они боятся заразиться Covid-19 и видят разные вариации на тему гигиены и физического контакта. Специалисты считают, что так отражается коллективный травматический опыт, как во время войн и других бедствий.

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Исследователи проанализировали 239 сновидений - 208 из них относились к первому месяцу пандемии, а 31 сон зафиксировали еще до ее начала.

Напомним, что всего в мире с начала пандемии коронавируса зарегистрировано 66 млн больных, 45 млн выздоровели, более 1,5 миллиона человек умерли.