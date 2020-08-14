Великобритания заказала вакцину для испытаний

Также Novavax готовится создать 100 млн доз для США до января 2021 года. Фото: pixabay

В І квартале 2021 года Великобритания закупит у компании Novavax 60 млн доз вакцины от коронавируса, которая разрабатывается.

Вакцину будут проверять на заключительной и основной фазе клинических испытаний, пишет пресс-служба американской компании.

Novavax и британское правительство решили сотрудничать в проведении испытания по оценке эффективности препарата, включающей около 9 тыс. взрослых здоровых добровольцев от 18 до 85 лет. Фаза III стартует в сентябре.

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Антигенный компонент для вакцины NVX-CoV2373, которую поставят в Британии, сделает Fujifilm Diosynth Biotechnologies, точнее, филиал компании в Бирмингеме. Она впоследствии, если препарат одобрят, будет производить около 180 млн доз в год.

Также Novavax готовится создать 100 млн доз для США до января 2021 года. Американские власти ранее выделили компании $1,6 млрд на испытания и производство этой вакцины. Еще $384 млн она получила от Коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемии (CEPI).

На фазах I и II испытаний вакцина NVX-CoV2373 стимулировала после 2 доз выработки у добровольцев гораздо более высокий уровень антител, чем те, которые наблюдаются у выздоровевших пациентов с Covid-19. По сообщениям, вакцина "хорошо переносится".

Тяжелое течение заболевания коронавирусом у мышей предотвратила новая экспериментальная вакцина. Она повысила уровень антител в 90 раз. Команда из медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе провела исследования вакцины на мышах. Через 5 недель после иммунизации в легких грызунов не было выявленных вирусных частиц.