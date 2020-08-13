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четверг, 13 августа 2020 13:42

Ученые заявили об обнадеживающих результатах тестирования новой вакцины

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Ученые заявили об обнадеживающих результатах тестирования новой вакцины
После распыления Covid-19 в носы мышей у тех, которыіе были иммунизированы, не развилась пневмония или не было высокого уровня вирусных частиц в легких. Фото: Pixabay

Тяжелое течение заболевания коронавирусом у мышей предотвратила новая экспериментальная вакцина.

Она повысила уровень антител в 90 раз, пишет Daily Mail.

Команда из медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе провела исследования вакцины на мышах. Через пять недель после иммунизации в легких грызунов не было выявленных вирусных частиц.

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У мышей, получивших одну дозу экспериментального укола, сочетающего коронавирус и другой вирус, были высокие уровни нейтрализующих антител, но у мышей, получивших две дозы, их уровни повысились в 90 раз. Вакцину разработали на основе генетически модифицированного вируса везикулярного стоматита (VSV), который вызывает легкое заболевание домашнего скота.

Ученые извлекли ген из VSV и вставили спаечный белок из коронавируса, который он использует для заражения клеток человека. После распыления Covid-19 в носы мышей у тех, которые были иммунизированы, не развилась пневмония или не было высокого уровня вирусных частиц в легких.

В то же время у грызунов, получавших плацебо, был высокий уровень вируса в легких и больше признаков воспаления.

Система тестирования на коронавирус в Америке неадекватна. Поэтому поспешная вакцинация населения без надлежащих испытаний может быть опасной, об этом заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

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Дата
13
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