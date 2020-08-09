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воскресенье, 09 августа 2020 14:39

Билл Гейтс предупредил об опасности вакцины против коронавируса

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Билл Гейтс предупредил об опасности вакцины против коронавируса
Гейтс сказал, что американское тестирование - это неэффективная система. Фото: pixabay

Система тестирования на коронавирус в Америке неадекватна.

Поэтому поспешная вакцинация населения без надлежащих испытаний может быть опасной, об этом заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

На вопрос о задержке результатов тестирования на коронавирус, Гейтс сказал, что американское тестирование - это неэффективная система.

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"Большинство всех тестов в США - полностью бесполезны", - сказал Гейтс.

По его мнению, тесты на коронавирус должны показывать результат моментально.

По вакцины против Covid-19, то Гейтс выразил обеспокоенность по поводу поспешной разработки вакцины, без должного тестирования. Он считает, что это может произойти в Китае и России.

"Держу пари, что там вскоре будет несколько вакцин, которые поступят для пациентов без полного нормативного тестирования", - сказал Гейтс.

В то же время миллиардер констатировал, что нужно минимум три-четыре месяца только для того, чтобы исследовать побочные эффекты вакцины.

Также он подтвердил, что его фонд потратит 150 миллионов долларов на обеспечение бедных общин вакциной против коронавируса.

Китайская фирма Synovac Biotech подала заявку на проведение третьей фазы клинических испытаний вакцины против Covid-19 в Бангладеш. Производитель заявляет об эффективности вакцины на уровне 99%.

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