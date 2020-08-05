Китайскую вакцину против Covid-19 сначала введут медикам в Бангладеш

Китайская биотехнологическая компания сообщила о завершении тестирования вакцины против Covid-19. Фото: interfax.ru

Китайская фирма Synovac Biotech подала заявку на проведение третьей фазы клинических испытаний вакцины против Covid-19 в Бангладеш. Производитель заявляет об эффективности вакцины на уровне 99%.

Об этом со ссылкой на заявление министра здравоохранения и семейного обеспечения Абдула Манана сообщает IndiaTV.

Бангладеш получит пользу от испытаний вакцины, считает министр.

Китайской компании может понадобиться минимум полгода, чтобы ввести вакцину широком населению Бангладеш, заявили чиновники. Вакцину сначала введут медицинским работникам в возрасте 18-59 лет.

Отмечается, что биофармацевтическая компания Synovac Biotech Ltd уже получила одобрение китайских государственных органов на проведение в Китае I и II фазы клинических испытаний на людях. Компания в начале июня заявила, что на 99% уверена, что ее вакцина против Covid-19, которая называется CoronaVac, будет работать.

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В компании ранее опубликовали результаты доклинических испытаний, которые показали безопасность применения вакцины на животных. После было проведено тестирование с участием 1000 добровольцев. Клиническое испытание II фазы оценивало иммуногенность и безопасность вакцины для большей популяции с целью определения дозировки, режима и схемы иммунизации.

Sinovac Biotech Ltd вложила $15 млн финансирования для ускорения разработки CoronaVac, и строит коммерческий завод по производству вакцин, который, как ожидается, будет производить до 100 млн доз в год.

На начало августа клинические исследования 6 вакцин-кандидатов против коронавируса в Украине приблизились к завершающей стадии. Усилия всех производителей, академиков, ученых направлены сегодня на поиск лекарственных препаратов и средств для иммунопрофилактики коронавирусной болезни, сообщил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. По его словам, результаты ожидают до конца года.