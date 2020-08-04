Украина получит 8 млн доз вакцин от COVID-19 в следующем году - Ляшко

Украина получит вакцины от COVID-19 для 20% населения. Фото: pixabay.com

Механизм глобального доступа к вакцинам COVID-19 (COVAX) подтвердил право Украины обратиться в это объединение по вакцины для проведения прививок людям из групп риска или определенным возрастным категориям.

Украина получит вакцины от COVID-19 для 20% населения, когда препараты зарегистрируют.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время брифинга 4 августа, пишет "Украинская правда".

"Каждая страна, которая является членом механизма COVAX, получит вакцины для покрытия прививками около 20% населения. Для Украины прогнозируется около 8 млн доз", - рассказал Ляшко.

По его словам, вакцина гарантированно поступит в Украину в разных объемах, и может быть либо бесплатной, либо по специальной цене.

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Он пояснил, что на начало августа уже 25 вакцин-кандидатов против COVID-19 исследуются клинически, и 6 из них приблизились к завершающей стадии.

"Результаты мы ожидаем до конца года. Серийное производство должно начаться в начале 2021 года, и вакцины должны появиться в частности в Украине для профилактики распространения коронавирусной болезни", - добавил главный санитарный врач.

По его словам, правительство и Министерство здравоохранения также проводят переговоры с производителями и правительствами других стран, чтобы, кроме этих 20%, дополнительно закупить вакцину за бюджетные средства уже по другим ценам. Такие действия покроют все группы риска прививками против коронавирусной болезни.

"Также мы работаем с производителями, чтобы они регистрировались на территории Украины. Тогда субъекты хозяйствования также смогут покупать вакцину для своих работников", - добавил Ляшко.

У Украины есть договоренности о поставках вакцины от Covid-19 почти с каждой компанией, которая ее разрабатывает и может изготовить в ближайшее время.