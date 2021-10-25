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понедельник, 25 октября 2021 14:22

Вакцинированный на вокзале пятитысячный пассажир получил подарок от Укрзализныци

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В воскресенье, 24 октября, около 16:00 в Украине от Covid-19 привили пятитысячного пассажира в рамках программы вакцинации на вокзалах Укрзализныци.

Произошло это в Днепре, сообщила пресс-служба перевозчика в Facebook.

"Поздравляем Александра и благодарим за пример, как путешествовать безопасно и ответственно. А еще приветствуем новые пункты вакцинации на вокзалах Винницы, Николаева и Ковеля", - говорится в сообщении.

Автор: Укрзализныця
  Пятитысячном пассажиру, который вакцинировался на вокзале Укрзализныци, вручили благодарность
Пятитысячном пассажиру, который вакцинировался на вокзале Укрзализныци, вручили благодарность

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Пункты экспресс-тестирования на коронавирус развернули на 10 железнодорожных вокзалах: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава - станция Полтава - Киевская. Пункты бесплатной вакцинации заработали на пяти железнодорожных вокзалах.

В дальнейшем Укрзализныця планирует увеличивать перечень вокзалов, где будут действовать пункты вакцинации и тестирования.

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Дата
25
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