Вакцинированный на вокзале пятитысячный пассажир получил подарок от Укрзализныци

В воскресенье, 24 октября, около 16:00 в Украине от Covid-19 привили пятитысячного пассажира в рамках программы вакцинации на вокзалах Укрзализныци.

Произошло это в Днепре, сообщила пресс-служба перевозчика в Facebook.

"Поздравляем Александра и благодарим за пример, как путешествовать безопасно и ответственно. А еще приветствуем новые пункты вакцинации на вокзалах Винницы, Николаева и Ковеля", - говорится в сообщении.

Автор: Укрзализныця Пятитысячном пассажиру, который вакцинировался на вокзале Укрзализныци, вручили благодарность

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было

Пункты экспресс-тестирования на коронавирус развернули на 10 железнодорожных вокзалах: Киев, Харьков, Одесса, Днепр, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава - станция Полтава - Киевская. Пункты бесплатной вакцинации заработали на пяти железнодорожных вокзалах. В дальнейшем Укрзализныця планирует увеличивать перечень вокзалов, где будут действовать пункты вакцинации и тестирования.