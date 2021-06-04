Вакцинация набирает обороты: сколько украинцев получили прививки против Covid-19

Более 50 тыс. украинцев получили прививки за прошедшие сутки. Фото: Минздрав

За прошедшие сутки в Украине от коронавируса вакцинировали 50 840 человек. Первую дозу получили 46 868 людей, полностью иммунизированы - 3972.

В большинстве случаев - 32 489 тыс. - прививали препаратом Comirnaty производства Pfizer и BioNTech. Еще более 17 тыс. прививок сделали китайской вакциной CoronaVac, сообщили в Минздраве.

С начала прививочной кампании иммунизировали 1 123 663 человека, из них получили одну дозу - 1 123 661, две дозы - 142 062, с них двоих прививали за рубежом.

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По состоянию на 4 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от коронавируса записался 630 381 человек.

За последние сутки в Украине обнаружили 2266 новых больных коронавирусом. В частности, заболели 82 ребенка и 20 медработников. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ровенской (105) областях. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 211 683 человека. Умерли 51 054 пациента, из них 95 – за последние сутки. Выздоровели 2 080 382 украинца, за последние сутки – 8291.