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пятница, 25 декабря 2020 13:04

Вакцина от коронавируса без очереди: Украина может опередить сроки

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Вакцина от коронавируса без очереди: Украина может опередить сроки
Украина нашла способ ускорить получение вакцин от коронавируса. Фото: pravda.com.ua

Правительство придумал способ получить вакцины от коронавируса вне очереди. Для этого предложит производителям вакцины против коронавируса COVID-19 свои услуги по транспортировке препарата в различные стране самолетом "Мрия".

За это Украина рассчитывает ускорить получение вакцины.

Об этом заявил Михаил Радуцкий, председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения.

"Но на сегодня усилиями Министерства иностранных дел, президента Украины, ведутся переговоры с производителями, с президентами стран, где находятся производители, чтобы получить эту вакцину как можно раньше", - отметил он.

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Согласно договору, который правительство подписало в рамках международной инициативы COVAX, Украина должна получить вакцину в конце февраля - начале марта.

Несколько уже созданных вакцин от коронавируса имеют в своей основе частичку генетического материала Covid-19.

Эта информационная РНК кодирует шиповидный белок вируса - часть, похожую на корону, "цепляется" к клетке хозяина.

ukraina24.segodnya.ua
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