Вакцина от Covid-19 может быстро устареть — эксперт

Ученые сомневаются в том, что у человека может выработаться постоянный иммунитет от коронавируса. Фото: reuters.com

Ученые не уверены, что у человека может выработаться постоянный иммунитет к коронавирусу Covid-19.

Об этом заявила специалист по инфекционным заболеваниям I-U Health Мэри Кэй Фостер, передает WTRC-FM.

Она рассказала, что данный вирус часто мутирует, поэтому вакцина от него может быстро устареть. Однако, по ее словам, современные вакцины ориентированы на генетическую структуру вируса. Поэтому уже созданный препарат можно будет легко настроить так, чтобы учесть мутации. Именно так применяются вакцины против гриппа, настраиваемые для наиболее распространенных штаммов.

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В Индии на минувшей неделе начались первые испытания на людях новой вакцины против коронавируса. Их проводит Индийский институт медицинских наук (AIIMS), ведущее медицинское учебное заведение в столице Индии Нью-Дели.