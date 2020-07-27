Индия начала тесты вакцины от коронавируса

 
Ексклюзивы
1/5
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 594
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 702
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 4194
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 2304
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7803
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 963
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 702
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1998
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
"Из школ выходят дезертиры, которые выбирают такого же президентом" - Капранов об украинском образовании
5 Просмотров: 3654
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
"Вряд полностью залатаем потребительскую дыру от карантина" - как вирус повлиял на экономику
Просмотров: 468
Фото
Все фото
5
7
3
3
3
Украинка рассказала, какую социальную помощь на детей можно получить в Польше
Украинка рассказала, какую социальную помощь на детей можно получить в Польше
От сожалений до траурных звонов. Как мир отреагировал на превращение собора Софии в мечеть
От сожалений до траурных звонов. Как мир отреагировал на превращение собора Софии в мечеть
Опустевший Рим: туризм в Италии сократился на 99%
Опустевший Рим: туризм в Италии сократился на 99%
Французы построят международную подводную станцию
Французы построят международную подводную станцию
Microsoft показала дизайн нового Office
Microsoft показала дизайн нового Office
Видео
Все видео
Сеть фастфуда празднует Рождество в июле, чтобы "быстрее завершить сложный 2020"
Сеть фастфуда празднует Рождество в июле, чтобы "быстрее завершить сложный 2020"
Разработали сенсорный экран, который угадывает прикосновения
Разработали сенсорный экран, который угадывает прикосновения
Водометы против народа: как в Израиле разогнали антиправительственный митинг
Водометы против народа: как в Израиле разогнали антиправительственный митинг
"Зовут людей на майданы": Лукашенко приказал выдворять иностранные СМИ
"Зовут людей на майданы": Лукашенко приказал выдворять иностранные СМИ
Китай впервые решил исследовать Марс
Китай впервые решил исследовать Марс
Интервью
1/5
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 738
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
1 Просмотров: 414
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1341
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5301
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1458
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
26 июля 2020
Просмотров: 306
Курорт прогодує
– Місцевим пощастило. Вода до них не доходить, – каже Анна Іванівна про жителів гірського селища Славське на Львівщині. Живе ...
понедельник, 27 июля 2020 01:42

Индия начала тесты вакцины от коронавируса

  Комментировать
Индия начала тесты вакцины от коронавируса
Индия тестирует вакцину. Фото: pexels.com

В Индии начались первые испытания на людях новой вакцины против коронавируса.

Во второй по численности населения стране мира зафиксировали почти 49 000 новых случаев заболевания, сообщает AP.

Индийский институт медицинских наук (AIIMS), ведущий медицинское учебное заведение в столице Индии Нью-Дели, сообщил, что в пятницу была введена первая доза пробной вакцины от Covid-19.

Вакцина-кандидат, Covaxin, входит в число почти двух десятков средств, которые проходят испытания на людях во всем мире.

AIIMS вошел в 12 заведений, отобранных Индийской советом по медицинским исследованиям для проведения клинических испытаний Covaxin.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В крупнейшем городе Бразилии отменили карнавал

В мире по состоянию на утро 26 июля количество больных коронавирусной болезнm. Covid-19 составляет 1 620 3479 человек. При этом 9 914 013 человек выздоровели, 648 453 пациента умерли.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Индия начала тесты вакцины от коронавируса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Что происходит с едой, когда на нее садится муха
Что происходит с едой, когда на нее садится муха 1 Просмотров: 31430
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
11
 Просмотров: 14022
Первые годы ферма не приносит прибыли – винничанин рассказал о необычном бизнесе
Первые годы ферма не приносит прибыли – винничанин рассказал о необычном бизнесе
5
 Просмотров: 6057
Боец АТО поджег себя у стен Минобороны
Боец АТО поджег себя у стен Минобороны
7
 Просмотров: 5202
Стали известны соперники &quot;Динамо&quot; в отборе в Лигу чемпионов
Стали известны соперники "Динамо" в отборе в Лигу чемпионов Просмотров: 4968
Мир
Путин угрожает миру гиперзвуковыми ракетами
Путин угрожает миру гиперзвуковыми ракетами 1 Просмотров: 720
Папа Римский высказался о перемирии на Донбассе
Папа Римский высказался о перемирии на Донбассе Просмотров: 297
Сеть фастфуда празднует Рождество в июле, чтобы "быстрее завершить сложный 2020"
Сеть фастфуда празднует Рождество в июле, чтобы "быстрее завершить сложный 2020"
 1 Просмотров: 306
В больнице выбирают, кого спасать
В больнице выбирают, кого спасать Просмотров: 1719
Поймали 68 беглецов из тюрьмы
Поймали 68 беглецов из тюрьмы Просмотров: 558
Больше всего комментируют
9
Приоритет Порошенко - организация сопротивления российской агрессии - Турчинов
5
Штаб ООС готовится к очередному перемирию на Донбассе
4
Украина должна быть среди первых, кто сможет купить вакцину против коронавируса - Зеленский
3
Дела против Порошенко и активистов имеют заказной характер - Турчинов
2
Для достижения гендерного равенства понадобится еще 100 лет - социолог
Голосов: 155
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua