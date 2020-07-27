Индия начала тесты вакцины от коронавируса

Индия тестирует вакцину. Фото: pexels.com

В Индии начались первые испытания на людях новой вакцины против коронавируса.

Во второй по численности населения стране мира зафиксировали почти 49 000 новых случаев заболевания, сообщает AP.

Индийский институт медицинских наук (AIIMS), ведущий медицинское учебное заведение в столице Индии Нью-Дели, сообщил, что в пятницу была введена первая доза пробной вакцины от Covid-19.

Вакцина-кандидат, Covaxin, входит в число почти двух десятков средств, которые проходят испытания на людях во всем мире.

AIIMS вошел в 12 заведений, отобранных Индийской советом по медицинским исследованиям для проведения клинических испытаний Covaxin.

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В мире по состоянию на утро 26 июля количество больных коронавирусной болезнm. Covid-19 составляет 1 620 3479 человек. При этом 9 914 013 человек выздоровели, 648 453 пациента умерли.