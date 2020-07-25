Украина должна быть среди первых, кто сможет купить вакцину против коронавируса - Зеленский

В Зеленского обсудили вопросы вакцины от коронавируса. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский настаивает, чтобы Украина была среди первых стран, которые смогут закупить вакцину против коронавіруса, как только она появится на фармацевтическом рынке.

Сегодня, в субботу, 25 июля, он провел традиционное совещание с представителями правительства, правоохранительных органов и соответствующих ведомств по эпидемиологической ситуации в стране и меры по предотвращению распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский проверил выполнение своей задачи после пребывания Украины в очереди на получение вакцины против коронавируса, когда она будет изготовлена.

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"Наши дипломатические контакты и мировые ресурсы сообщают о том, что вакцину производят уже в нескольких странах. Даже если она будет готова в следующем году Украина должна быть среди первых стран, которые смогут закупить вакцину. Мы должны думать об этом уже сейчас. Весь мир выстраивается в очереди ", - отметил президент.

Министр здравоохранения Максим Степанов отчитался, что по заданию президента проводит консультации и держит контакт с дипломатами и компаниями из разных стран, изучая информацию.

За последние сутки в мире зарегистрировали 284 196 случаев заражения Covid-19, что является рекордным числом. До сих пор, это самый большой показатель за день.