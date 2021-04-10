Вакцина CoronaVac: когда препарат отправят в регионы

Указанные 200 тыс. флаконов CoronaVac производства компании Sinovac Biotech Ltd является частью первой партии из заказанных 1913316 единиц. Фото: Reuters

"Медицинские закупки Украины" в субботу, 10 апреля, приняли на склады 200 тысяч флаконов вакцины против коронавируса CoronaVac. Развозка препарата по регионам начнется уже в понедельник.

Указанные 200 тыс. флаконов CoronaVac производства компании Sinovac Biotech Ltd являются частью первой партии из заказанных 1 913 316 единиц. Об этом сообщает ГП "Медзакупки Украины" в Facebook.

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"После поступления на склад препарат пройдет входной контроль качества, который включает визуальный осмотр, проверку товарно-сопроводительных документов, количественный контроль-перерасчет. Ожидается, что развозки вакцины в регионы начнутся в понедельник, 12 апреля, в соответствии с приказом Минздрава о распределении", - сказано в сообщении.

Ранее главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, кому достанутся прививки с первых партий вакцин Pfizer и Coronavac.