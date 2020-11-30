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В закон о вакцинации добавили новые пункты - что изменилось

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В закон о вакцинации добавили новые пункты - что изменилось
Санитарный врач отметил, что по его мнению именно вакцинация поможет преодолеть коронавирусной болезни. Фото: pixabay

Несколько новых пунктов добавили в законопроект № 4142 "О системе общественного здоровья", которые касаются процесса вакцинации населения.

Например, родители, которые отказываются вакцинировать ребенка, должны будут написать заявление об отказе. Также увеличился перечень инфекционных болезней, которые требуют обязательных прививок, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Прежде всего, до 10 инфекционных болезней, которые уже определены, добавляется новый антиген - пневмококковая инфекция. То есть их уже будет 11 ... Также регулируется на законодательном уровне вопрос презумпции согласия на проведение профилактических прививок. Теперь, в случае принятия этого законопроекта, нужно будет написать заявление, если вы отказываетесь вакцинировать своего ребенка ", - пояснил Ляшко.

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Он утверждает, что в таком случае ответственность за отказ от вакцинации будет возложена исключительно на родителей. Они должны ознакомиться со всеми рисками, которые существуют от того, что ребенок не был привит. Некоторые нормы по вакцинации, которые сейчас критикуют антивакцинаторы, уже действующие на территории страны и не были внесены в законопроект как нечто новое. Например, говорят о том, что законопроект "О системе общественного здоровья" внедряет такую ​​вещь, как обязательная вакцинация.

"Хочу подчеркнуть, что обязательная вакцинация в Украине урегулирована со времен независимости нашего государства. Законом" О защите населения от инфекционных болезней "и" О защите санитарного и эпидемиологического благополучия населения "четко предусмотрено, что в Украине является обязательным вакцинация против 10 инфекционных болезней ", - пояснил Ляшко.

По его словам, также критикуется норма, когда без прививок, предусмотренных национальным календарем, дети не будут допускаться до садов или школ.

"Эта норма также давно урегулирована в 12 статье" О защите населения от инфекционных болезней. Верховный суд Украины от 17 апреля 2019 года признал, что вакцинация является обязательной в Украине, а невакцинированным детям нельзя посещать детские сады ", - объясняет санитарный врач.

В отношении работников, которые должны пройти обязательную профилактическую вакцинацию перед началом работы, то замминистра рассказал, что их перечень был утвержден еще в 2001 году. Санитарный врач отметил, что по его мнению именно вакцинация поможет преодолеть коронавирусную болезнь.

"Именно благодаря прививкам нам удалось ликвидировать оспу, немного осталось, чтобы ликвидировать полиомиелит. И я уверен, что благодаря прививкам нам удастся ликвидировать Covid-19", - отметил Ляшко.

Для всех жителей Чехии введут бесплатное вакцинирование от коронавируса. В то же время прививки будет добровольным. Министр здравоохранения страны Ян Блатны сообщил, что расходы на прививки будут покрываться из средств обязательного медицинского страхования.

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