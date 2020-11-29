Пандемия коронавируса: жителей Чехии будут бесплатно вакцинировать

В то же время прививки будут добровольными. Фото: Pixabay

Для всех жителей Чехии введут бесплатное вакцинирование от коронавируса. В то же время прививки будет добровольным.

Министр здравоохранения страны Ян Блатны сообщил, что расходы на прививки будут покрываться из средств обязательного медицинского страхования. Об этом сообщает radio.cz.

"Предполагается, что каждый будет вакцинирован бесплатно или за средства социального страхования, причем вакцинация не будет обязательной", - заявил министр.

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Несмотря на то, что вакцинация добровольная, министр призвал чехов прививаться. Для этого внедряют просветительскую кампанию правительства. Однако сначала бесплатная вакцинация была предусмотрена только для определенных слоев населения.

28 ноября вакцину от коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech, которая еще не прошла сертификацию, начали доставлять по миру.