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вторник, 28 апреля 2020 12:46

В ВСУ увеличилось число больных коронавирусом

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В ВСУ увеличилось число больных коронавирусом
В ВСУ выросло число больных коронавирусом. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в ВСУ зарегистрировано 9 новых случаев заболевания Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба командования Медицинских сил в Facebook.

"На 07:00 28 апреля в Вооруженных силах Украины болеет 53 человека острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Также за период пандемии выздоровели 18 человек и 2 летальных случая", – говорится в сообщении.

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На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 367 человек.

У 149 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие 3 суток.

6 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в Харьковской области.

Еще один военнослужащий во Львовской области и 2 в Тернопольской тоже на самоизоляции.

Форвард испанского "Альбасете" Роман Зозуля помог украинской армии в борьбе с коронавирусом. Бывший игрок сборной Украины через волонтерскую организацию "Народная Армия" передал военным защитные средства от Covid-19.

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28
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