Зозуля помог ВСУ в борьбе с коронавирусом

Форвард испанского "Альбасете" Роман Зозуля помог украинской армии в борьбе с коронавирусом.
Бывший игрок сборной Украины через волонтерскую организацию "Народная Армия" передал украинской армии защитные средства от Covid-19.
На передовой бойцы получили защитные маски, тесты на коронавирус и другие нужные средства для борьбы с опасной болезнью.
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Роман Зозуля известен тем, что помогает ВСУ. В начале апреля украинский форвард передал помощь больнице Альбасете по борьбе с коронавирусом.
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