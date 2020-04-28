Зозуля помог ВСУ в борьбе с коронавирусом

Форвард испанского "Альбасете" Роман Зозуля помог украинской армии в борьбе с коронавирусом.

Бывший игрок сборной Украины через волонтерскую организацию "Народная Армия" передал украинской армии защитные средства от Covid-19.

На передовой бойцы получили защитные маски, тесты на коронавирус и другие нужные средства для борьбы с опасной болезнью.

Автор: Народная Армия

Автор: Народная Армия

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Роман Зозуля известен тем, что помогает ВСУ. В начале апреля украинский форвард передал помощь больнице Альбасете по борьбе с коронавирусом.