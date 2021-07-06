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вторник, 06 июля 2021 02:09

В ВОЗ заявили о стабилизации Covid-ситуации в мире

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В ВОЗ заявили о стабилизации Covid-ситуации в мире
Ситуация с распространением Covid-19 лучше, чем два-три месяца назад. Фото: Укринформ

Ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась.

"Если посмотреть на график (заболеваемости - ред.) за последние пару недель, то можно увидеть, что наступила своего рода стабилизация, но это произошло на очень высоком уровне", - заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан во время трансляции в Twitter организации.

Он также считает, что сейчас ситуация с распространением Covid-19 лучше, чем два-три месяца назад.

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19 июня в Великобритании отменят ограничительные мероприятия, связанные с распространением Covid-19.

Обязательный масочный режим, правила соблюдения минимальной дистанции, требования по удаленной работе исчезнут с повседневной жизни британцев.

В Турции с 1 июля отменили ряд карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в частности комендантский час.

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