В ВОЗ заявили, что не считают Omicron легким штаммом Covid-19

 
Ексклюзивы
1/5
"Сплетет веночек Христу девчина!" - как в Криворовне поют уникальные гуцульские колядки: видео и фото
"Сплетет веночек Христу девчина!" - как в Криворовне поют уникальные гуцульские колядки: видео и фото
Просмотров: 1503
Зеленский сделал хайп, теперь будет хайповать Порошенко - политтехнолог
Зеленский сделал хайп, теперь будет хайповать Порошенко - политтехнолог
2 Просмотров: 3303
Вашингтон хочет умилостивить Москву, которая восстанавливает империю
Вашингтон хочет умилостивить Москву, которая восстанавливает империю
1 Просмотров: 2961
"Наследники получают 200–600 тысяч долларов" - Омельянчук
"Наследники получают 200–600 тысяч долларов" - Омельянчук
Просмотров: 1152
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Просмотров: 540
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
Просмотров: 6264
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
Просмотров: 8820
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Просмотров: 1314
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
1 Просмотров: 10944
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
1 Просмотров: 1008
Фото
Все фото
3
3
9
21
6
В Украине обновили карантинные зоны
В Украине обновили карантинные зоны
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Крымчан будут возить на оккупированный полуостров на электромобилях - Верещук
Веселая Тимошенко и Лерос в компании Порошенко: как работает Рада с новым пропускным режимом
Веселая Тимошенко и Лерос в компании Порошенко: как работает Рада с новым пропускным режимом
&quot;Вовина тысяча&quot; всколыхнула сети
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
В первый антиковидный день нардепы конфликтуют с охраной в Раде
В первый антиковидный день нардепы конфликтуют с охраной в Раде
Видео
Все видео
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Еще три банка начали выплачивать "ковидную тысячу"
Депрессия и галлюцинации – коронавирус влияет на психику
Депрессия и галлюцинации – коронавирус влияет на психику
Первая в мире страна изобрела Covid-вакцину, которую можно вдыхать
Первая в мире страна изобрела Covid-вакцину, которую можно вдыхать
Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"
Нардепы, которые не вакцинируются, "мелят что попало" - автор "Рагу.лі"
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
"Не цените жизнь" - Зеленский передал слова украинского воина антивакцинаторам
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4149
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3483
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 1998
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3222
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1683
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 234
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
суббота, 08 января 2022 02:56

В ВОЗ заявили, что не считают Omicron легким штаммом Covid-19

  Комментировать
В ВОЗ заявили, что не считают Omicron легким штаммом Covid-19
Слова о лёгкости Omicron не подтвердились. Фото: Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что новый штамм коронавируса Omicron не относится к категории "мягких".

Он также приводит к случаям госпитализации и летальным исходам, собщается на сайте ВОЗ.

"Хотя Omicron кажется менее тяжелым по сравнению с Delta, особенно у вакцинированных, это не означает, что его следует относить к категории "мягких". Как и предыдущие варианты, Omicron госпитализирует людей и убивает людей", - подчеркнули в ВОЗ.

"Цунами" коронавирусной инфекции настолько большое и быстрое, что поражает системы здравоохранения по всему миру.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус атакует с новой силой: какие регионы "лидируют"

Министерство здравоохранения разрешило бустерную вакцинацию для всех граждан от 18 лет. Бустер должен усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма коронавируса Omicron.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В ВОЗ заявили, что не считают Omicron легким штаммом Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Ермак – за столом, Зеленский – на разливе: как президент отдыхает в &quot;Буковеле&quot;
Ермак – за столом, Зеленский – на разливе: как президент отдыхает в "Буковеле"
4
 2 Просмотров: 17181
Дружба Зеленского и Ермака: сети пестрят мемами
Дружба Зеленского и Ермака: сети пестрят мемами
20
 3 Просмотров: 10280
Обнаружили обезглавленное тело: назвали число погибших правоохранителей в Казахстане
Обнаружили обезглавленное тело: назвали число погибших правоохранителей в Казахстане 1 Просмотров: 6741
&quot;Ты предатель. Ты в Украину уехал!&quot; - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
19
 Просмотров: 6264
Похоже на апокалипсис: как выглядит Алматы после массовых протестов
Похоже на апокалипсис: как выглядит Алматы после массовых протестов
7
 1 Просмотров: 5823
Здоровье
Рождество: не будут работать центры вакцинации
Рождество: не будут работать центры вакцинации Просмотров: 81
В Украине стартовала запись на бустерную Covid-вакцинацию
В Украине стартовала запись на бустерную Covid-вакцинацию Просмотров: 261
Старше 18: бустерную дозу разрешили всем совершеннолетним
Старше 18: бустерную дозу разрешили всем совершеннолетним Просмотров: 522
Коронавирус в Украине усиливается: где его больше всего
Коронавирус в Украине усиливается: где его больше всего Просмотров: 2169
Италия вводит обязательную вакцинацию - кому за 50
Италия вводит обязательную вакцинацию - кому за 50 Просмотров: 189
Больше всего комментируют
24
Суд наложил арест на всё имущество и активы Порошенко
10
Порошенко анонсировал возвращение в Украину и готовится увидеть Венедиктову
6
У Порошенко отреагировали на арест имущества политика
5
Россия отправила войска в Казахстан
3
Дружба Зеленского и Ермака: сети пестрят мемами
Голосов: 180
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть