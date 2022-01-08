В ВОЗ заявили, что не считают Omicron легким штаммом Covid-19

Слова о лёгкости Omicron не подтвердились. Фото: Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что новый штамм коронавируса Omicron не относится к категории "мягких".

Он также приводит к случаям госпитализации и летальным исходам, собщается на сайте ВОЗ.

"Хотя Omicron кажется менее тяжелым по сравнению с Delta, особенно у вакцинированных, это не означает, что его следует относить к категории "мягких". Как и предыдущие варианты, Omicron госпитализирует людей и убивает людей", - подчеркнули в ВОЗ.

"Цунами" коронавирусной инфекции настолько большое и быстрое, что поражает системы здравоохранения по всему миру.

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Министерство здравоохранения разрешило бустерную вакцинацию для всех граждан от 18 лет. Бустер должен усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма коронавируса Omicron.