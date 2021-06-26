В ВОЗ рассказали о наиболее заразном штамме коронавируса

Штамм обнаружили по меньшей мере в 85 странах, говорит гендиректор ВОЗ. Фото: Reuters

Штамм коронавируса "Дельта" быстро распространяется среди невакцинированных. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреесус, пишет УНІАН

"Дельта" является наиболее заразным среди всех штаммов Covid-19, идентифицированных на сегодня. Его обнаружили по меньшей мере в 85 странах и он быстро распространяется среди невакцинированных групп населения", - рассказал Гебреесус.

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Ожидается появление новых мутаций SARS-CoV-2, но люди могут исключить их появление, предотвращая передачу коронавируса.

"Это довольно просто: больше случаев инфицирования, больше вариантов. Меньше таких случаев, меньше вариантов", - сказал гендиректор ВОЗ.

В Украине впервые зафиксировали коронавирус типа "Дельта", сообщал 23 июня секретарь СНБО. Штамм коронавируса более агрессивный чем уже известные. В случае инфицирования Covid-19 протекает гораздо тяжелее, чем обычно. Защититься можно вакцинацией.