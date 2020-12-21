В ВОЗ назвали вероятную причину появления нового штамма коронавируса

Сейчас ВОЗ не отмечают влияние новой мутации SARS-CoV-2 на летальность. Фото: pixabay

Всемирная организация здравоохранения раскрыла причину появления более опасной мутации коронавируса в Великобритании. Организация призывает не паниковать.

Об этом в эфире BFM TV заявила директор департамента пандемий и эпидемий ВОЗ Сильви Бриан.

По ее словам, вероятность модификации вируса увеличивается с ростом случаев его передачи. Кроме того, поскольку коронавирус имеет животное происхождение, в ходе мутаций он постепенно приспосабливается к организму человека, отметила эксперт.

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"Поэтому при каждом выявленных мутациях следует определять, какие именно новые характеристики он приобретает, происходят большие изменения, или же это просто обычная эволюция", - пояснила директор департамента ВОЗ.

Сейчас ВОЗ не отмечают влияние новой мутации SARS-CoV-2 на летальность. Также в организации сомневаются, что новый штамм повлияет на эффективность вакцин.

Как известно, новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании. Премьер Британии Борис Джонсон сказал, что вирус может быть на 70% больше заразным.