В Великобритании начали тестировать новую вакцину от Covid-19

В Оксфордском университете Великобритании начали тестировать новую вакцину AstraZeneca. Предполагается, что она будет защищать от бета-варианта коронавируса, который еще называют "южноафриканским".

Об этом сообщает Le Figaro.

В исследовании примут участие 2250 человек. Они из Великобритании, Южной Африки, Бразилии и Польши. В Оксфорде проведут II и III фазы клинических испытаний, которые покажут эффективность вакцины на людях.

Отмечается, что вакцина-кандидат была изготовлена по технологии так называемого "вирусного вектора" (аденовируса), которая в настоящее время применяется против COVID-19 во всем мире.

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"Тестирование бустерных доз существующих вакцин и вакцин против новых вариантов важно для обеспечения того, чтобы мы были как можно лучше подготовлены к тому, чтобы опережать пандемию коронавируса, если их использование окажется необходимым", - отметил профессор и директор Oxford Vaccine Group Эндрю Поллард.

Предварительные данные этих клинических испытаний ожидаются уже в этом году. Они будут представлены регулирующим органам для оценки в ускоренном порядке.

Ранее представитель ВОЗ назвала главное условие для вакцинации от Covid-19.