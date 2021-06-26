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воскресенье, 27 июня 2021 00:24

Представитель ВОЗ назвала главное условие для вакцинации от Covid-19

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Представитель ВОЗ назвала главное условие для вакцинации от Covid-19
Представитель ВОЗ считает, что остановить пандемию нужно этого года, но "усилий одного человека недостаточно". Фото: Pixabay

Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович заявила, что вакцинация от COVID-19 может проводиться при любом уровне антител. Об этом она сказала В интервью ТАСС.

По словам Вуйнович, прививку от COVID-19 можно делать людям, у которых есть антитела.

"Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесет вам какой-то вред. Это абсолютно неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться", - сообщила Мелита Вуйнович.

Представитель ВОЗ считает, что остановить пандемию нужно в этом году, но "усилий одного человека недостаточно".

Вунович сказала, что "пандемия - это не погода, это не климат, мы можем влиять на нее. Это пандемия поведения, это вопрос к человечеству, сможем ли мы сразу сделать все от нас зависящее, чтобы остановить пандемию".

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Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреесус рассказал о наиболее заразном штамме коронавируса.

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