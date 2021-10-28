В вакцинированном Моршине госпитализировали первую больную Covid-19

С апреля текущего года до конца октября только одна больная Covid в Моршине нуждалась в госпитализации. Женщина не вакцинирована. Фото: Минздрав Украины

В Моршине во Львовской области, где вакцинировано от Covid-19 почти 75% населения, только одна больная госпитализирована в больницу с коронавирусом.

Об этом сообщил мэр города Руслан Ильницкий, пишет "Суспільне".

Госпитализированная женщина не вакцинированf.

"На сегодня (27 октября. - Gazeta.ua) 27 больных и из них одна женщина пожилая госпитализирована. Среди того количества больных 10 человек вакцинированы. Пожилая женщина была не привита. Люди, которые не привиты, тяжелее переносят болезнь, поэтому желательно, чтобы люди прививались", - рассказала врач Оксана Барыш.

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Мэр Моршина добавил, что до вакцинации в прошлом году город недополучал деньги в бюджет.

"Бюджет, поскольку Моршин курортный город, ориентированный на курортную деятельность. Тогда бюджет выполнялся на 50 процентов. Сейчас тоже не бог весть как все-таки 87 процентов нам позволило преодолеть те кризисные явления, которые уже были. Сейчас в санатории есть достаточно много людей", – сказал Ильницкий.

В апреле этого года в курортном Моршине запустили пилотный проект Минздрава по массовому вакцинированию горожан от коронавиурса для выработки коллективного иммунитета. За короткие сроки в городе удалось привить более 70% взрослого населения. По состоянию на 22 октября в городе только 22 человека имели Covid-19. Ни один из больных не нуждался в госпитализации. Лечились амбулаторно. Летом в Моршине не было ни одного больного коронавирусом. Однако с появлением Delta-штамма инфицированных стало больше.