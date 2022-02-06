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воскресенье, 06 февраля 2022 12:54

В Украину прибыла первая партия таблеток от Covid-19

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В Украину прибыла первая партия таблеток от Covid-19
В ближайшее время Минздрав распределит лекарства и отправит его в регионы. Фото: pixabay

Сегодня, 6 февраля, Украина получила первую партию препарата "Молнупиравир", объем которой 60 тыс. курсов.

Таблетки помогут в лечении коронавируса, сообщает министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Производителем препарата является американская фармацевтическая компания Merck Sharp&Dohme.

Как сообщает Ляшко, работу над контрактированием "Молнупиравира" начали еще в ноябре 2021 г.

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"В ближайшее время Министерство здравоохранения распределит лекарства и отправит его в регионы. К апрелю 2022 года в Украину поступит еще 240 тыс. курсов препарата", - пишет министр.

"Молнупиравир" – это противовирусный препарат прямого действия, блокирующий фермент, нужный вирусу для воспроизведения генетического кода, чем предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни.

Препарат выпускается в форме таблеток, не имеет специальных требований хранения и его удобно принимать. Зарегистрирован и разрешен к экстренному применению в США, Японии, Великобритании и других странах.

В Украине начинаются клинические испытания Covid-таблеток Pfizer и Merck. Последние будут тестировать на базе студенческой больницы в Харькове.

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