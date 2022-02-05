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суббота, 05 февраля 2022 14:37

В Австрии ввели обязательную вакцинацию от Covid-19

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В Австрии ввели обязательную вакцинацию от Covid-19
Ранее в Вене жители выходили на митинг против обязательной вакцинации. Фото: pixabay

Сегодня, 5 февраля, в Австрии вступил в силу закон об обязательной вакцинации.

Законопроект поддержал президент и канцлер, сообщает Der Standard.

Обязательно вакцинироваться должны граждане от 18 лет. Штрафы за отказ от прививки начнут приходить с 15 марта. Люди заплатят от €600 до €3600.

Сажать за решетку за невакцинацию никого не будут.

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С апреля начнут штрафовать за несоблюдение сроков вакцинации.

Закон об обязательной вакцинации будет действовать до 31 января 2024 г.

Исключение из обязательной вакцинации составляют граждане до 18 лет, беременные и лица, которым нельзя делать прививку по медицинским показаниям.

Во многих странах Европы проходят митинги через новые ограничения, которые вводятся, чтобы предотвратить распространение Covid-19. В частности, в Вене прошли протесты против обязательной вакцинации.

Румынские протестующие пытались прорваться в парламент во время протестов в столице Бухаресте.

В Брюсселе жители вышли на мирный митинг против коронавирусных ограничений, но закончилось все столкновениями с полицией.

В Германии митингующие скрывались от полиции на территории психбольницы.

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05
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